İmamoğlu davasında ilginç rastlantı: FETÖ çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu‘na, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı veren İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Mehdi Komşul‘un İngiltere’de bursla doktora yapan kardeşinin 15 Temmuz’dan sonra KHK ile öğrencilikle ilişiğinin kesildiği ortaya çıktı.
Halk TV’den İsmail Saymaz’ın yazısına göre Muhammed Ziya Komşul‘un öğrenciliği, “FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı” nedeniyle kesildi.
‘MUTLAKA BAĞLANTILI BİR YAKIN ÇIKIYOR’
Saymaz’ın yazısından ilgili bölüm şöyle:
“Her kim muhaliflere karşı hukuku eğip büküyor ve silah olarak kullanıyorsa, mutlaka FETÖ ile bağlantılı bir aile bireyi ve yakını ortaya çıkıyor.
Tesadüf değil.
Örneğin, Anayasa Mahkemesi üyesi İrfan Fidan.
Kardeşi İlhan ihraç edilmişti.
Gezi Parkı Davası Hakimi Murat Bircan.
Eşi Arzu, hem şüpheli hem de itirafçı.
Bu halkaya en son, Ekrem İmamoğlu Davası’na bakan İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Mehdi Komşul eklendi. Komşul’un kardeşi Muhammed Ziya, devlet bursuyla İngiltere’de doktora yaparken, KHK ile öğrencilikten ilişiği kesilmiş.
KARDEŞİ İNGİLTERE’DE
Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yapan Muhammed Ziya Komşul, 2011’de burs sınavlarını kazanarak, İngiltere’deki University of Liechester’de doktoraya başladı.
15 Temmuz’da İngiltere’deydi.
Darbe girişiminden sonra, 1 Eylül 2016’da çıkarılan 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun’a tabi öğrencilerden milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan” 157 akademisyenle birlikte öğrencilikle ilişiği kesildi. Komşul, halen İngiltere’de bir teknoloji firmasında çalışıyor.”