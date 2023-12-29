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Soba kullananlar dikkat: uzmanlar uyardı

Soba kullananlar dikkat: uzmanlar uyardı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Aralık 2023 - 10:04
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, yurttaşlara soba zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu.

Kış aylarında soba kullanımının artmasıyla birlikte karbon monoksit zehirlenmesi vakaları da çoğaldı. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü yurttaşlara, karbon monoksit zehirlenmeleri hakkında uyarılarda bulundu.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, karbon monoksit zehirlenmesinden korunma yollarını ve dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Güneybatı yönünde esen rüzgar olan Lodos’un estiği günlerde her yıl onlarca kişi ısınma araçlarından sızan karbonmonoksit gazı ile zehirlenmektedir.” denirken vatandaşların soba, şofben, kombi ve baca gibi araçları yanlış kullanması sonucu, alçak basınçlı havalarda zehirlenme vakalarının arttığı iletildi.

Söz konusu açıklamada, alçak basınçlı lodoslu havalarda ısınma aracı kaynaklı ölüm oranlarının arttığı vurgulanırken alınabilecek önlemler şu şekilde aktarıldı:

“Bacalar standartlara uygun değilse alçak basınçlı havalarda sobaların yakılmaması, yakılması zorunlu ise gece yatarken mutlaka tam olarak söndürülmesi, likit petrol gazı ile çalışan şofbenin banyoya monte edilmemesi, başka bir havadar mekâna monte edilmesi, montajın yetkili servis tarafından yapılması, şofben zehirlenmeleri genellikle gaz kaçaklarından değil, yeterli havalandırma yapılmayan yerlerde; yetersiz hava ve yetersiz yanma sonucunda oluştuğu için kullanıldığı yere sürekli temiz hava girmesi sağlanması, bacaların temizliğinin rutin olarak yapılması gerekmekte olup, muhtemel zehirlenme vakalarında zehirlenen kişilerin 112 Acil servisi aranarak mutlaka hastanelerde tedavi edilmesi hususu önem arz etmektedir”

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