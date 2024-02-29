TÜRK-İŞ açıkladı: 4 kişilik ailenin açlık sınırı belli oldu

Türk-İş, şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Şubatta açlık sınırı 16 bin 257,18 TL, yoksulluk sınırı 52 bin 954,98 TL oldu.
Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 16 bin 257,18 TL’ye yükseldi.
Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 52 bin 954,98 TL’ye, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 21 bin 189,34 TL’ye yükseldi.
Geçtiğimiz ay açlık sınırı 15 bin 48,89 TL, yoksulluk sınırı ise 49 bin 19 TL olmuştu.
MUTFAK ENFLASYONU YÜZDE 72,49
Türk-İş’in ‘mutfak enflasyonu’ verilerindeki değişim Şubat 2024’te şu şekilde oldu:
* Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 8,03 oranında gerçekleşti.
* Yılın ilk iki ayı itibariyle artış oranı yüzde 12,64 oldu.
* Son on iki ay itibariyle değişim oranı ise yüzde 72,49 olarak hesaplandı.
* Yıllık ortalama artış yüzde 77,20 olarak gerçekleşti.