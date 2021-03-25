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Tuğba Özerk’ten Dudak Uçuklatan Klip

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Tuğba Özerk’ten Dudak Uçuklatan Klip
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25 Mart 2021 - 16:44
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Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Tuğba Özerk’ten Dudak Uçuklatan Klip

Tuğba Özerk pandemide yazdığı şarkısına cesur sahneleriyle olay yaratacak bir klip çekti.

Tuğba Özerk, 31 Mart’ta müzikseverlerle paylaşacağı “Koltuklar Kitaplar” adlı teklisini kliplendirdi.

İstanbul Raffles Otel’de gerçekleştirilen çekimlerde, pandemi döneminde evinde yaşadığı bir günü canlandıran Özerk, üzerindeki mini kostümüyle 19. Katta, 3 derece soğukta balkonda saatlerce kamera karşısında kaldı.

Özerk’in mini, saks mavisi kostümünü Gülşah Saraçoğlu hazırladı.

Klibin yönetmenliğini Erkan Nas üstlendi. Çekimler için küvete giren Tuğba Özerk’in, klipte cesur ve duygu yüklü sahneleri ön planda olacak.

Tuğba Özerk’in sözü ve müziği kendisine ait olan “Koltuklar Kitaplar” şarkısının aranjesi Erhan Bayrak imzasını taşıyor

 

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