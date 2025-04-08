TRAFİK KANUNU DEĞİŞİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik kazalarını azaltmak ve sürüş güvenliğini artırmak amacıyla Karayolları Trafik Kanunu’nda kapsamlı bir değişiklik yapılacağını duyurdu. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, 32 maddelik yeni taslağın hazırlandığını ve önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacağını bildirdi.

CAYDIRICI CEZALAR, ARTAN DENETİMLER

Yeni yasa taslağıyla birlikte özellikle aşırı hız kaynaklı kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda mobil radar araçları, elektronik denetleme sistemleri (EDS) ve trafik kontrollerinde teknolojik altyapının güçlendirilmesi planlanıyor.

Yerlikaya, trafikte kural ihlallerine karşı cezai yaptırımların da daha caydırıcı hale getirileceğini belirtti. Taslakta, sürücülerin kurallara uyumunu artıracak düzenlemelerle birlikte, bazı trafik cezalarında da artış öngörülüyor.

BAYRAMDA 69 BİN GÜVENLİK PERSONELİ GÖREVDEYDİ

Ramazan Bayramı tatil süresince alınan trafik tedbirlerine de değinen Yerlikaya, 81 il valiliğine genelge gönderilerek denetimlerin artırıldığını hatırlattı. 25 Mart’ta başlatılan uygulamalarda 69 binden fazla polis ve jandarma personelinin görev aldığını belirten Yerlikaya, trafik güvenliği için gece gündüz çalışan tüm görevlilere teşekkür etti.

KAMYON, TANKER VE ÇEKİCİLERE GEÇİCİ KISITLAMA

Trafikteki araç yoğunluğunu azaltmak amacıyla 28-30 Mart tarihlerinde belirli güzergahlarda kamyon, çekici ve tanker araçlarının seyrine geçici kısıtlama getirildiğini hatırlatan Bakan Yerlikaya, bu süreçte sabır gösteren sürücülere de teşekkürlerini iletti.

“TRAFİKTE CAN KAYBI OLMASIN”

Açıklamalarında sürücülere de çağrıda bulunan Yerlikaya, “Trafik kurallarına uyan, emniyet kemerini takan, hız limitlerine dikkat eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Denetim ve farkındalık çalışmaları sayesinde trafik kazalarını azaltacağımıza inanıyoruz” dedi.

Yeni kanun taslağıyla, trafik güvenliği alanında önemli bir reform gerçekleştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Yerlikaya, bu değişikliklerin özellikle can kayıplarının azaltılması açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

KAYNAK:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/