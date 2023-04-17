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Trabzonspor Teknik Direktörü İhsan Derelioğlu: ‘Skor eksik kaldı’

Trabzonspor Teknik Direktörü İhsan Derelioğlu: ‘Skor eksik kaldı’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Nisan 2023 - 12:56

Trabzonspor Teknik Direktörü İhsan Derelioğlu, Beşiktaş maçının ardından 3 puan alamadıklarını ancak 3 puandan fazlasını kazandıklarını söyleyerek, “Skor eksik kaldı” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor’da Teknik Direktör İhsan Derelioğlu, Futbol takımının kaliteli oyunculardan kurulu olduğunu belirterek, “Trabzonspor kaliteli oyunculardan kurulu. Geçen senenin şampiyonu. Bu yıla devreden kadrodan kayıplar olsa da o duyguyu yaşamış oyuncu sayısı fazla. O duyguyu zaman zaman kaybetmiş olsak da bir değişimin olabileceğini düşünüyorduk. Oyuncu arkadaşlarımız çok olumlu bir cevap verdi. Trabzonspor oyuncusu olduklarını ve onları kimsenin kolay kolay yok sayamayacağını, Trabzonspor’un bu ligde her zaman var olacağını ve her zaman kazanan takım tarafında olacağını göstermek durumundaydılar” diye konuştu.

“Bizim genlerimizde ve kültürümüzde kazanmak var”

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Bugün maçı kazanabileceklerini vurgulayan Derelioğlu, “Maçtan ve 3 puandan daha fazla değerler kazandık diye düşünüyorum. Oyuncu arkadaşlarımın özgüven kazanmaları ve kendi kimliklerini sahaya koymaları sahada bastıkları yerde iz bırakmaları bu sinyalleri verdi. Trabzonspor’un hocası olarak ya da bunun içinde gelmiş birisi olarak bizim genlerimizde ve kültürümüzde kazanmak var. Kazanamadığımız zaman bizim mutlu olmamız mümkün değil. Ancak bu akşam farklı bir akşamdı. Bu akşam 3 puan alamamamıza rağmen farklı değerler kazandığımız için mutluyum. Bundan sonra Trabzonspor’un önünü daha net görebileceğini önümüzdeki yılın planlarını daha net daha organize, daha rahat hazırlanarak yapabileceğini düşünüyorum. Bu skor ve bu oyunun ortaya çıkan ruhun zaman kazanma sağ duyulu hareket etme adına Trabzonspor’a zaman kazandıracaktır diye düşünüyorum. Trabzonspor Kulübü’nün sağ duyuya ihtiyacı var. Gelecekle ilgili planlarının ortaya koymak için zaman ihtiyacı var. Stres ve baskı altında kalmadan plan ve projelerini hayata geçirmeleri anlamında müsaade edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu maç gelecek için önemli bir ışık olmuştur. Biz görevimizi yapmanın huzuru içerisindeyiz. Bura da asıl olan oyunculardan bunlar tekrar değer kazanmalı. Kulübün değer kazanması çok daha önemli. Haftalardır süren bir düşüşten sonra özgüven kazanmaları bundan sonrası içinde çok önemli. Onlara teşekkür ediyorum. Olması gereken duruşu gösterdiler. Yapmaları gerekenleri yaptılar. Bazen futbol adına yapmanız gerekeni yaparsınız ama olmaz. Bugün de skor eksik kaldı. Yine de bu mücadeleden dolayı mutlu olduğumu söyleyebilirim” açıklamasında bulundu.

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