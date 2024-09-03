Torreira ve Devrim Özkan ayna karşısında aşka geldi!

Ünlü oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, 8 ay önce bitirdikleri ilişkilerine bir şans daha vererek barıştı. Çiftten, romantik bir ayna pozu da geldi.
Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Devrim Özkan, ilişkilerini geçtiğimiz ocak ayında bitirmişti.
8 ay önce ayrılık kararı alan Devrim Özkan ile Lucas Torreira, ayrılığa daha fazla dayanamadı.
Özkan ve Torreira, 8 aylık ayrılığından ardından yeniden bir araya geldi.
Geçtiğimiz hafta sevgilisini maçta yalnız bırakmaya Özkan’a, Torreira’dan da öpücük jesti gelmişti.
Ünlü çift bu kez de aşk dolu bir ayna pozu paylaştı.
Ünlü çift bu kez de aşk dolu bir ayna pozu paylaştı. İki isim de sosyal medya hesabından birbirlerine sarıldıkları ayna pozunu paylaşırken Torreira, İspanyolca’da ‘hayatım’ anlamına gelen ‘Mi vida’ notunu düştü.