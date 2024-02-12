TOKSİK ENERJİLERE SINIR KOY

Kronik yorgunluk , kronik öfke gibi rahatsızlıkların aslında sürekli içerisinde bulunduğumuz çevresel faktörlerden kaynaklandığını biliyor muydunuz?

Toksik insanlara karşı enerji alanımızı nasıl güçlendirebiliriz ?

Empat olup olmadığınıza karar verin!

Kalabalık ortamlar, alışveriş merkezlerinde bulunan yoğun ışıklar sizi rahatsız ediyor mu ? Bu tip yerler enerjisi yoğun olan yerlerdir ve özellikle bu tip ortamlarda enerjiniz çekiliyorsa sık sık doğada vakit geçirmelisiniz, günün sonunda mutlaka topraklama yapmalısınız. Enerjinizi dengelemeli ve zihninizin dinlenebileceği özel vakitleri yaratmalısınız. Özellikle kilo problemleri ile ilgili sıkıntılar yaşıyor musunuz ?

Bu aslında diğer insanların duyularını, sıkıntılarını veya günlük hayattaki stresinizi bedeninize kilitlediniz içindir, evet ! Gerçekten siz dokunsalsınız ve bedeninizle bağ kurup onun iyileşmesi için ona iyi gelecek alternatif yöntemler keşfetmelisiniz. ”Bedenim şu an ne istiyorsun ? ” Sevdiğiniz yiyecekler için haftada bir kez kendinizi ödüllendirin alkol ertesi günü sauna ve sağlıklı bir detoks kalorinizi atmanızı sağlayacaktır. Bedeninizin manyetik bir koruma kalkanına ve gerçekten olduğu her hali ile kabul edilmeye ihtiyacı olabilir mi ?

Koruma kalkanı oluşturun!

Bedenimizin etrafında bizi koruyan tabaka cildimizdir aslında cildimizin etrafında bulunan manyetik bir çekim gücü daha mevcuttur. İstediğiniz herhangi renk bir ışığın veya parıltıların hayal ettiğiniz sonsuz bir titreşim gücü ve hayal gücünüzün yaratıcılığını kullanarak kendinizi merkeze alın. Bir dairenin merkezindeki o nokta sizsiniz, etrafınızda bir çemberin oluştuğunu ve bütün sonsuzluk boyunca ışık bolluk, bereket ve koşulsuz sevgi enerjisi ile dolduğunu imgeleyebilirsiniz şöyle ki atom parçacığının kütle çekim gücünden yola çıkarak aslında insan doğası gereği zaten manyetik bir çekim gücüne sahiptir sizce de öyle değil mi ?

Sınırlarınızı koruyun!

Gergin hissettiğiniz insanlar ve olaylar karşısında odağınızı değiştirin, gerçekten çok iyi bir dinleyici olabilir misiniz ? Pekâlâ açık görüşlü olmak gerekirse eğer enerjinizin ne kadarını aktarmaya izin veriyorsunuz ? Gerçekten iyi bir dinleyici olmak sizin için yeterli mi yoksa çoğu zaman nötralize bir enerji ağı içerisinde olmak zorunda olmadığınızı biliyor musunuz ? Bazen kibarca kendinize ait olan ışığınızı ve enerjinizi anlatıcının gözlerine odaklanarak derin bir nefesle geri çekip nefesinizi verirken aslında ona ait olan enerjiyi kendisine veya evrendeki kaynağına geri iade edebilirsiniz. Gerçek bir şifacı olduğunuzu düşünüyorsanız eğer başka bir insanı şifalandırırken kendi yaşam enerjinizi ona aktarmadığınızdan emin olmalısınız.

Meditasyon yapın!

Koşulsuz sevginin ışığı sizi çok rahatlatacaktır, günümüz koşullarında bilimsel olarak beyin mekanizmamızın meditasyon öncesi ve sonrasında yapılan röntgen çekimleri öyle gösteriyor ki meditasyonun insan beyni üzerinde güçlü ve pozitif etkileri var. Yaşam enerjinize sahip çıkmalısınız, toplumsal değer yargıları ile ruhsal olarak sonsuz potansiyel bir yaratım gücünüzü kısıtlayıcı enerjilerden özgürleştirin. İçinizdeki ruhu uyandırın ve tutkunuzu kucaklayın unutmayın ki hayal etmek sonsuzdur ve pek çok zafer böyle kazanılmıştır, her şey beyinde başlar…