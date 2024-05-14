Tiyatro ve sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti. Gökçer’in cenazesi yarın Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Tiyatro ve sinemanın duayen isimlerinden Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti.
Gökçer’in cenazesi 15 Mayıs Çarşamba günü öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na eşi Cüneyt Gökçer’in yanına defnedilecek. Gökçer için devlet töreni yapılmayacak.
Felç geçirmişti
Uzun süredir sağlık problemleri yaşayan Ayten Gökçer, 2017’de felç geçirmişti.
Ayten Gökçer kimdir?
Ankara doğumlu Ayten Gökçer, 26 Ocak 1940 yılında dünyaya geldi. 1952 yılında Ankara Devlet Konservatuarı’nın bale bölümüne başlayan Gökçer, 1958 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sanatçı kadrosunda göreve başladı.
1964 yılında tiyatro oyuncusu Cüneyt Gökçer ile dünyaevine giren Ayten Gökçer’in Aslı Gökçer adında kızı var. Eşi tiyatrocu Cüneyt Gökçer de 23 Aralık 2009 yılında hayatını kaybetti.
1965 yılında yönetmenliğini Atıf Yılmaz’ın yaptığı ve Ajda Pekkan, Erol Taş, Gönül Yazar ile beraber Galatasaray’ın efsane futbolcusu ve gol kralı Metin Oktay’la başrolü paylaştığı ‘Taçsız Kral’ filmiyle sinemaya başladı. Ama sinemadan daha çok tiyatroya önem verdi.
Kazandığı ödüller
1988’de Devlet Sanatçısı olan Ayten Gökçer, pek çok ödül kazandı. 1999 yılında Yılan Hikayesi adlı dizi ile televizyon dizilerinde oynamaya başladı.
Gökçer’in kazandığı ödüllerden bazıları ise şöyle:
1966 – 1967 Sanat Sevenler Derneği Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülü
1970 – 1971 Sanat Sevenler Derneği Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülü
1974 Gazeteciler Derneği En İyi Sanatçı ödülü
1975 Gazeteciler Derneği En İyi Kadın Sanatçı ödülü
1976 Tercüman gazetesi okuyucu oyları ile Yılın Sanatçısı ödülü
1982 Ses Mecmuası Yılın En İyi Kadın sanatçısı ödülü
1989 Türk Basın Birliği’nin Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı ödülü
1990 Türk Basın Birliği’nin Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı ödülü
1992 Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü
1997 Türk İş Kadınları derneği En İyi Sanatçı ödülü
Rol aldığı yapımlar
1965 – Taçsız Kral
1967 – 501 Numaralı Hücre
1967 – İçli Kız Funda
1972 – Damdaki Kemancı
1973 – Anneler Günü
1980 – IV. Murat
1981 – Bağdat Hatun
1988 – Önce Canan
1991 – Elif Ana
1999 – Yılan Hikayesi (dizi)
2003 – Patron Kim (dizi)
2005 – Çat Kapı (dizi)
2008 – Hoşçakal Güzin
Rol aldığı tiyatro oyunları
Ustalar sınıfı
Yılın kadını: Peter stone
Yedi kocalı hürmüz
Kim korkar hain kurttan
Gecikenler: Nazım Kurşunlu
Hastalık hastası
Bağdat Hatun
Cadı kazanı
Kaktüs çiçeği
Öp beni Kate
Klinik bir vaka
Hortlaklar
Bu gece başka gece
Aşk acısı
Bernarda Alba’nın evi
Polyanna
Su kızı
Mavi kuş
Oyuncakçı dede
Finten
Mança’lı Don Kişot
Benim Adil Hanımefendi
Onikinci gece
Woyzeck
Lisistrata
Lense ile Lana
Don Huan
Tufan