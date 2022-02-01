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İstanbul’da Büyük Yangın: İki Fabrika Alevler İçinde

İstanbul’da Büyük Yangın: İki Fabrika Alevler İçinde
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23 Şubat 2022 - 14:33

İstanbul’da Büyük Yangın: İki Fabrika Alevler İçinde

Tuzla’da yat fabrikasında yangın çıktı. Sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yükselen alevlere müdahale ediyor.

İstanbul’da Büyük Yangın: İki Fabrika Alevler İçinde

 

 

Tuzla’da yat fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, Sahil Bulvarı’nda bulunan ve yat imalatı yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın yandaki fabrikaya da sıçradı.

İhbar üzerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.

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