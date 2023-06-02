TBMM 28’inci Yasama Dönemi başlıyor! Meclis’te yemin töreni. İlk oturumu Devlet Bahçeli yönetiyor

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin ardından milletvekilleri 28’inci Dönem 1’inci Yasama Yılı’nın açılışında yemin edecek. Geçici Başkan Devlet Bahçeli’nin yönettiği oturuma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarını ilanının ardından TBMM Genel Kurulu, Meclis İçtüzüğü’ne göre saat 14.00’te çağrısız toplandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILIYOR

TBMM’de düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor. Meclis’e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan tören kıtasını selamladıktan sonra Meclis Genel Kurulu’na geçti.

Seçimlerin ardından TBMM’nin 28’inci dönemi başlıyor. TBMM Genel Kurulu, MHP Lideri Devlet Bahçeli başkanlığında toplanacak. Milletvekilleri yemin ederek görevine başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin töreni ise yarın yapılacak. Mustafa Şentop, TBMM Başkanlığını geçici olarak Devlet Bahçeli’ye devrediyor. İlk oturumu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yönetecek.

OTURUMU BAHÇELİ YÖNETİYOR

Yeni yasama döneminin ilk birleşiminde milletvekilleri yemin edecek.

Genel Kurulun ilk birleşimini, MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, en yaşlı üye sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olarak yönetecek.

BAHÇELİ’DEN AÇILIŞ KONUŞMASI

Meclis’in yeni yasama dönemi açılışında konuşan Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da genel kurulda olduğunu belirterek, “Hoşgeldiniz” diye selamladı. Meclis’te bulunan AK Partili ve MHP’li milletvekilleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı alkışladı.

ŞENTOP GÖREVİ BAHÇELİ’YE DEVRETTİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlığını geçici olarak MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye devretti.