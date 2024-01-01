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TARZINIZ YAŞAM BİÇİMİNİZDİR

TARZINIZ YAŞAM BİÇİMİNİZDİR
Asil Çağıl
Asil Çağıl( asilcagil@haberkonseyi.com )
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14 Mart 2024 - 15:36

Yürüyüşünüz, konuşmanız, gülüşünüz, düşünce tarzınız, etik anlayışınız, müzik zevkiniz, iletişim metotlarınız ve özellikle başarılarınız sizin için toplumda bir algı oluşturarak çevreniz tarafından nasıl kabul gördüğünüzü belirler. Bilinçli olarak bu algıları oluşturmuyorsanız ve gelişine yaşıyorsanız zamanla ummadığınız sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Bundan dolayı sizi hem kendinize  hem de çevrenizdeki insanlara aynı şekilde kabul ettirecek sizin tarafından baştan tanımlanmış bir tarza ihtiyacınız olacak. Kendiniz için siz bir tarz oluşturamazsanız eğer birileri mutlaka sizin için oluşturacaktır. Kendi tarzını oluşturmak çok zor bir şey değildir sadece belli başlı noktalara dikkat etmeniz gerekir.

Kendi tarzını oluşturmak kendi ekolünüzün ilk basamağını yaratmak demektir. Meşhur biri olmak zorunda değilsiniz ancak kendi çevrenizden size doğru tepkinin gelmesini istiyorsanız ilk öncelikle kendinizi doğru tanımanız gerekmektedir. Nelerden hoşlanıyorsunuz, nelerden hoşlanmıyorsunuz, hangi tip insanlardan uzak duruyorsunuz, ses tonunuz yüksek mi, çok mu az yoksa rahatsız edici mi, başkalarının laflarını kesip araya giriyor musunuz, ayakları yere basan bir tip misiniz gibi sorularla başlayın. Ardından da ahlaki değerleriniz nelerdir, bir işe başladığınızda onu bitirebiliyor musunuz, bir işin gerçekten de hakkını veriyor musunuz, şiir ve edebiyat gibi sosyal yetenekleriniz var mı, hızlı mı yürüyorsunuz, zamanınızın çoğunu İnternet karşısında mı geçiriyorsunuz  gibi soruları kendinize sorarak kendinizi tanımaya çalışabilirsiniz.
İnsan karakterinin gereğini yapar, yani insan karakterinin esiridir. Yine de karakterinizi doğru kanalize ederek tarzınızı rahatlıkla oluşturabilirsiniz. Kendinizi tanıdıktan sonra çevrenize olan tutumunuzu gözden geçiriniz. Kişisel farkındalıkla arkadaşlarınıza yaptığınız etkiyi ölçebilmelisiniz. Aşırı bencil ve kibirli insanlar olduğunuz çevreniz tarafından yaygın bir kabul olarak görülmüşse ona göre muamele edileceksiniz. İlk önce kendinize karşı dürüst olup bu özelliklerinizi kabul etmelisiniz ve sonra bencillik ve kibir duygunuzu en azından yakın arkadaşlarınıza karşı sakındırmanız gerekir. Kendi tarzınızı oluşturmak için negatif özelliklerinizin farkına vararak onların çevrenize zarar vermesini önlemeniz gerekir.
Bazı insanlar gerçekten çok yakışıklı veya güzel oluyor. Mesela aşırı güzel bayanların güzelliğini istismar ederek onlarca erkekle çıktıklarına tanık olmuşuzdur. Dış güzelliğini bir silah gibi kullanıp çok fazla insanla birlikte olunca çevresi tarafından çok kötü şekilde anılan erkeklerin ve bayanların sayısı saymakla bitmez. Bu tipteki insanlar elindeki değeri yanlış bir yöntemle suistimal etmiş ve kendi tarzını oluşturmak yerine çevresi tarafından tahkir görmüş kişiler olmuşlardır.
Kendi tarzını oluşturmak aile içinde bile geçerlidir. Çocuğunuzun veya eşinizin size olan tutumu sizin için çok önemliyse kendi prensiplerinizi baştan oluşturmanız gerekir. Kendi tarzını oluşturmak kendi kurallarını koymak demektir. Yalnız bu kuralları koyarken toplumdaki dengeyi koruyarak yapılması gerekir. Kendi tarzını oluşturmak dengeli yaşam demektir. Başkalarının size nasıl tutum beslemesini istiyorsanız ona göre etik kuralları gözeterek davranmak demektir. Yapmadığınız takdirde toplum sizi istediği şekilde konumlandıracak ve işitmek istemediğiniz tutumlara şahit olabileceksiniz.
Yukarıda örnek verdiğimiz onlarca örnek bizlerin tarzını oluşturmaktadır. Doğru tarz ve duruşla anılmak ve kabul görmek hepimizin ortak noktası olsun. Tarzınız yaşam biçiminiz olsun.

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TARZINIZ YAŞAM BİÇİMİNİZDİR
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