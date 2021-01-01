Tarikat ve Cemaatler Yurtların Kapasitesinin Büyük Bölümünü Ele Geçirdi !

“Üniversite sınavını kazananların yüzde 10’u yani 100 binlerce genç parasızlıktan yurtsuz kaldığı için kayıt yaptırıp, okuyamayacak” diyen TÜYİS Başkanı Umut Gezici, “Çaresiz yoksul gençler, hiç istemeseler de tarikatlara itiliyor. 50 bin yatak tarikatların elinde” dedi.

Sözcü Gazetesi’nden Sultan Uçar’ın haberine göre 2021-2022 Akademik Yılı üniversite öğrencilerinin barınma sorununu ‘işkence’ diye tanımlayan Tüm Yurt ve Barınma Hizmetleri İşverenleri Sendikası (TÜYİS) Başkanı Umut Gezici, krizin perde arkasını Sözcü’ye anlattı.

“BARINMA KRİZİ VAR”

TÜYİS Başkanı Gezici sorunu, “Suriye, Afganistan gibi ülkelerden yoğun mülteci göçü, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu’ yla yenilenen binalarda kira rayiç bedellerinin 2-3 kat artması, üniversite sayısındaki artışa rağmen yurt sayısının artmaması, tarikat-cemaat ve bazı vakıfların çoğu ruhsatsız yurtlarının görmezden gelinmesi” başlıklarıyla özetledi.

YAZ KIŞ PARA ÖDENİYOR

Yap-işlet-devret sistemiyle otoyollar, hastaneler gibi ödeme garantili ve şehir merkezine çok uzak yurtlar yapıldığını kaydeden Gezici sözlerini şöyle sürdürdü: “Yatakları boş kalsa da, yatak parası yaz kış kesintisiz ödeniyor. Fatih’te 12 üniversite var ama KYK’nın yurdu çok az, yetersiz. Geçen yıl en düşük bin 500 lira olan kiralar, bu yıl 2 bin 400 liraya çıktı. Yurtlarda, 3 kişilik odanın yıllık 15 bin lira olan ücreti de en az 23 bin lira oldu.”

“TALEP 10 KAT ARTTI”

“Öğrencilerin, barınma ve beslenme gibi en temel yaşam hakkını devlet karşılamıyor. Her gün bize gelen yurt talebi, geçmiş yıllara göre 10 kat arttı. Sektör temsilcileri olarak bizim tespitimize göre bu yıl üniversite kazanan öğrencilerin en az yüzde 10’u yani 100 binlerce genç parasızlıktan kazandığı okulda okuyamayacak, okulunu dondurup, köyüne dönmek zorunda kalacak. İTÜ’de mühendislik kazanan işçi çocuğu bir öğrenci için günlerdir yurt arıyoruz.”

DEVLET MALI OLAMAMIŞ!

İstanbul’da FETÖ operasyonu sonrası el konulan binaya, ‘Bu bina OHAL kapsamında devlet malı olmuştur’ afişi asıldı. Ama bina KYK yerine AKP’li eski Sarıyer Belediye Başkanı Yusuf Tülün’ün başkanı olduğu İlim Yayma Cemiyeti’ne tahsis edildi. Cemiyet, ‘Birincisini anlamlı kılan ikinci üniversite’ sloganıyla, Türkiye’de 188 öğrenci yurdu işletiyor.

Bankamatik yurtlar!



■ Özel sektör, devlet arazisinde işletme garantili yurt yapıyor.

■ Yurt için devlet 15 ile 35 yıl öğrenci olmasa da ödeme garantisi verdi.

■ Özel sektör yurdu teslim ettiği andan itibaren yatak başı ödeme başlıyor.

■ Yap-işlet-devret yöntemiyle 4 yıldır çok sayıda öğrencisiz yurda para ödeniyor.

Boş yataklara para ödeniyor



Yap-işlet-devret yoluyla yaptırılan Sivas’ daki bu yurt 9 bin 400 öğrenci kapasiteli. Yine, Isparta’da da 5 bin öğrenci kapasiteli böyle bir yurt var. 2 yurt da hiçbir zaman tamamen dolmadı. Ama yapan özel şirketler, her yatak dolu gibi devletten öğrenci başına yatak parasını kesintisiz alıyor.

‘‘150 BİN YATAK KAÇAK”



“Cemaat ve vakıf yurtları kadar tehlikeli olan bir de kaçak ve ruhsatsız yerler var. Hiç bir kontrol yok. ‘Kız oteli’, ‘erkek öğrenci evi’ diye kendilerini tanıtıyorlar. Denetim olmayan bu yerlerde, gençleri uyuşturucu gibi bir çok ciddi tehlikeler bekliyor. Kaçak bu yerlerin yatak kapasitesi 150 bini aştı. Aileleri bu tehlikeleri hiç bilmeden ‘aylık 100 lira ucuz’ diye, çocuklarını bu denetimsiz yerlere bırakıp, memleketine dönüyor.”

Dini sohbet zorunlu



“Gençler, hiç istemeseler de sırf okuyabilmek için cemaatlerin ev ve yurtlarında kalmaya çaresizlikten razı oluyor. Oralarda, onları hiç kolay şeyler beklemiyor. Dini sohbet ve programlara zorunlu katılacaklar. Yatış kalkış saatlerinden, giyim tarzlarına her şeylerine karışılıyor. Çok azı kendisini bu yapılardan kurtarabiliyor. Çoğu, tarikat müridi oluyor. 15 Temmuz’ a rağmen ruhsatlı-ruhsatsız bu yerler görmezden gelinip, yoksul gençler tarikatlara itiliyor.”

1 ilçede 12 üniversite

Fatih ve çevresinde İstanbul, İstanbul Cerrahpaşa, Medipol, Yeni Yüzyıl, Biruni, İstinye, Haliç, Ayvansaray, Bezmialem, Kadir Has , Koç, Arel, Avrupa MYO gibi 12 üniversite kampüsü var.

3 SORU 3 CEVAP



KYK’nın kaç yurdu var?

– 81 il ve 241 ilçede719 bin 567 yatak kapasiteli 768 yurdu var. 1 milyon 449 bin 387 öğrenci kalıyor. Her öğrenciye aylık 570 lira beslenme yardımı yapılıyor.

Öğrenci bursu ne kadar?

– KYK lisans için aylık650 lira, yüksek lisansa bin300 lira, doktora öğrencilerine bin950 lira burs desteği de veriyor. Yıl boyu verilen bursla öğrenciler, birkaç ay ev veya özel yurtta kalabiliyor.

Yeni yurt yapılıyor mu?

– Binası eski olduğu için bu yıl 12 bin 524 yatak kapasiteli 37 yurt kapatıldı. Yerine 14 bin 384 yataklı yeni yurtlar yapılırken, yatak sayısı 3 bin 183 azaldı.