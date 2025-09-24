KÜSEREK YILDIZ KALINMAZ: BURCU ÖZBERK NEREYE KOŞUYOR?

Artık kimse “yıldız olmak kolay” demesin. Hele ki Türkiye gibi magazinle yaşayan bir ülkede, ekran önünde kalmak yalnızca yetenek ya da güzellikle olmuyor. Bu sektörde uzun soluklu olabilmek için strateji, medya yönetimi ve güçlü bir ekip şart. Ne yazık ki Burcu Özberk bugün tam da bu çıkmazın ortasında.

Geçtiğimiz günlerde Sebu Tümer’in YouTube kanalına konuk olan Özberk, medyadan uzak durma sebeplerini anlattı. “Hakkımda hep yalan haber çıkıyor” diyerek basına mesafeli olduğunu söyledi. Ancak bu yaklaşımın altında ciddi bir kariyer riski yatıyor. Çünkü medya ile küserek bu sektörün içinde var olamazsınız.

İlginçtir ki, “medyadan uzağım” diyen Özberk’in sosyal medya hesaplarında sürekli tatil pozları, bikinili kareler ve güneş altında paylaşımlar görüyoruz. Bu yöntem, PR açısından tek boyutlu kalıyor. Kısacası, medya desteği olmadan sadece sosyal medyayla kariyer sürdürülemez.

Projeler konusuna gelirsek… Özberk, “Bazı işler geldi ama beğenmedim” diyor. Seçici olmak önemli, fakat Türkiye gibi rekabetin çetin olduğu bir piyasada bu lüks, birkaç yıl sahneden uzak kalmaya yol açabilir. Kamera dönmeye devam ediyor, sen oynamazsan başkası oynar.

Kulislerde dolaşan söylentiler, menajerlik ayağının da zayıf olduğu yönünde. Güçlü bir ekip olmadan bu oyunu kazanmak mümkün değil. Yetenek ve güzellik evet, ama strateji olmadan zirvede kalınmaz.

Sevgili Burcu, kamera seni seviyor. Ama küserek değil, oyunun kurallarını doğru oynayarak yeniden parlayabilirsin. Aksi halde, “bir zamanlar ekranların sevilen yüzüydü” cümlesiyle anılman işten bile değil.

ARAPLARIN GÖZDESİ MEMOCAN:

LÜKS MEKANLARIN GİZLİ İSMİ

İstanbul’un lüks alışveriş merkezleri, otel lobileri ve gece hayatı her gün yeni hikâyeler yazıyor. Bu hikâyelerin görünmez kahramanlarından biri de kulislerde adı sıkça geçen “Memocan”.

Memocan, özellikle Arap turistlerle kurduğu ilişkilerle tanınıyor. Otel resepsiyonlarından aldığı bilgilerle kente gelen zengin turistleri öğreniyor, onların alışveriş rotalarını takip ediyor. Ardından bu kişileri lüks mekânlarda ağırlıyor, kimi zaman onlara arkadaşlık edecek isimler ayarlıyor.

Geçtiğimiz yıl Şişli’de ünlü bir mekânda karşılaştığımda telaşlı bir hâli vardı. Mekân sahipleri saygın insanlardı, fakat Memocan’ın oradaki varlığı yaptığı işlerin onların bilgisi dışında olduğunu düşündürüyordu.

Söylentiler daha da ileri gidiyor: Memocan’ın emniyet çevresinde güçlü dostları olduğu, bu nedenle kimsenin müdahale edemediği, hatta genç kızları yaşlı ve zengin erkeklere pazarladığı iddia ediliyor. Gerçek mi, şehir efsanesi mi, kesin değil. Fakat bildiğimiz tek şey şu: O, geceleri lüks mekânlarda, gündüzleri ise İstanbul’un en işlek otel lobilerinde dolaşmaya devam ediyor.

İstanbul gibi karmaşık bir şehirde gerçek ile söylenti arasındaki sınır ince. Ama Memocan isminin bu kadar çok konuşuluyor olması bile başlı başına dikkat çekici.

