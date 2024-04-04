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Taburcu olmadı mı? Kadir İnanır’ın eşinden açıklama geldi

Taburcu olmadı mı? Kadir İnanır’ın eşinden açıklama geldi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Nisan 2024 - 15:40

Türk sinemasının usta isimlerinden olan Kadir İnanır’ın (74) Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisinin bittiği ve taburcu olduğu söylenmişti ancak Jülide Kural’dan açıklama geldi.

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