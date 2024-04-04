Taburcu olmadı mı? Kadir İnanır’ın eşinden açıklama geldi

Türk sinemasının usta isimlerinden olan Kadir İnanır’ın (74) Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisinin bittiği ve taburcu olduğu söylenmişti ancak Jülide Kural’dan açıklama geldi.
İstanbul Beykoz’da yaşadığı evde 24 Mart tarihinde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınmış ve entübe edilmişti.
Tedavinin iyi gitmesi sonucu 27 Mart’ta ekstübe edilen İnanır, 1 Nisan’da yoğun bakımdan çıkarılarak nöroloji servisine alındı.
Günlerdir yoğun bakımda olan Kadir İnanır‘ın taburcu olduğu söylenmişti ancak Jülide Kural‘dan açıklama geldi.
“HASTANEDEN AYRILDIK ANCAK…”
Jülide Kural, “Kadir İnanır’a ilişkin son durumu sizinle paylaşmak isterim çünkü malesef doğru olmayan bilgiler basında çıkmaya başladı. Bildiğiniz üzere Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk müdahale, yoğun bakım ve bir günlük servise çıkma serüveninin ardından, evet hastaneden ayrıldık. Ancak tedavinin rehabilitasyon sürecine başlamak üzere Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’ne yerleştik. Tüm bu zorlu süreçlere inat o yatağın içinde Yunan mitolojisindeki Zeus’un gücü, Paris’in yakışıklılığı ile öylesine karizmatik ki” dedi.