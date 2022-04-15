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Survivor son bölümde ödülü kim kazandı? sorusunun yanıtı heyecan dolu perşembe akşamı belli oldu. Haftanın ilk ödül mücadelesi ile ekranlara gelen Survivor All Star’ın 14 Nisan tarihli 78. bölümünde ünlüler ve gönüllüler ada şartları için kritik olan ödülü kazanmak için parkurda adeta canını dişine taktı. Kazanan takımın istedikleri menüyü yiyebileceği ödül için kıran kırana geçen […]

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Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı?

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