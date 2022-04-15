Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı?

Survivor son bölümde ödülü kim kazandı? sorusunun yanıtı heyecan dolu perşembe akşamı belli oldu. Haftanın ilk ödül mücadelesi ile ekranlara gelen Survivor All Star’ın 14 Nisan tarihli 78. bölümünde ünlüler ve gönüllüler ada şartları için kritik olan ödülü kazanmak için parkurda adeta canını dişine taktı. Kazanan takımın istedikleri menüyü yiyebileceği ödül için kıran kırana geçen mücadele sonrası Adem ve Hikmet arasında yaşanan tartışma da tansiyonu yükseltti. Peki, Survivor All Star’da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte, 14 Nisan Survivor’da kazanan takım ve son bölümde yaşananlar.