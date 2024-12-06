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SURİYE’DE MUHALİFLERİN HAMA ZAFERİ VE ASELSAN TELSİZİ GÜNDEMDE

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Suriye iç savaşında önemli bir gelişme yaşandı. 2011’de başlayan savaşın ardından muhalifler, Şam’a ilerlemeye devam ediyor. Son olarak, 27 Kasım’da hareketlenen muhalifler, 30 Kasım’da Halep ve Tel Rıfat’ı alarak ilerleyişlerini sürdürdü.

Reuters’a göre, muhalifler, Şam’a giden yolda son durak olarak kabul edilen Hama’yı ele geçirdi. Esad rejimi, muhaliflerin Hama’ya girmesini doğruladı. İdlib’in güneyindeki rejim karşıtı silahlı gruplar, Hama cephelerine askeri takviye göndermiş olsa da kuşatma başarıya ulaşan muhalifler, şehre girmeyi başardı.

Zaferin ardından muhalifler, Hama’ya girdikleri anları sosyal medyada paylaştı. Ancak paylaşılan bir video, özellikle dikkat çekti. Görüntülerde, Hama’nın kurtuluşunu duyuran bir muhalifin kullandığı telsizin ASELSAN’a ait olduğu fark edildi. Bu durum, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, “Bu müjdeyi bizim telsizlerimizle verdiren Rabbimize hamdolsun” ve “Aselsan yazısına kurban” şeklinde yorumlar yaptı.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com

SURİYE’DE MUHALİFLERİN HAMA ZAFERİ VE ASELSAN TELSİZİ GÜNDEMDE
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