Suriye, Batı’nın Ortadoğulu mültecilere yönelik muamelesini ırkçı olarak nitelendirdi

Bakan, genel olarak Suriye halkının vatanlarına bağlı olduğunu ve bu topraklarda yaşamak istediklerini belirtirken, ancak ABD’nin yarattığı bir cehennemde yaşayan Suriye halkının Batı’nın kendilerine karşı yürüttüğü bu terörist savaştan önce çok iyi yaşadığını, ardından bazı vatandaşların öldürülmekten korktuğu için Batı’ya kaçmayı yeğlediğini aktardı.

Suriyeli ve diğer göçmenlere Batılı ülkeler tarafından yapılan muamelenin uluslararası anlaşmalara aykırı olduğuna dikkat çeken Mikdad, aynı zamanda Suriye’nin Belarus ve Rusya’nın Suriyelilere yönelik muamelesini ve yardımsever tutumunu takdir ettiğini vurguladı.

Denizler dahil olmak üzere sınırlarda öldürülen yüzlerce Suriyeli olduğunu hatırlatan Mikdad, “Avrupa ülkelerinin sınırlarında birçok insanın öldüğünü duyduk. Denizde boğulan, sınırdan geçmeye çalışırken açlıktan ölen göçmenler var. Batı’nın Suriye ve Afrika ülkelerinin vatandaşlarına yönelik bu eylemlerini ırkçılık olarak değerlendiriyoruz” diye konuştu.

“ (İsrail) Gazze’deki halkı öldürüyor ve altyapıyı yok ediyor. Orada hiçbir şey kalmadı. Ve şimdi gerilim İran’a ulaştı. Orada Filistinli liderlerden birini öldürdüler. Merhum (Hamas lideri İsmail Haniye) Filistin halkının sorunlarıyla yaşıyordu. Bir Filistin devleti kurmak için çabaladı. Yanlış bir şey de yapmadı. İsrailliler bilmeli ki, eğer bir lider ölürse, Filistin’i korumak için onun yerini bir başkası alacaktır. “

Yaklaşık 40 bin kişinin öldürüldüğü Filistin’de muhtemelen birçok kişinin de yıkılan evlerin altında kalarak can verdiğini kaydeden Mikdad, cesetlerinin hala enkaz altında olduğunu vurgularken, tüm bunların ABD’nin ‘ yeşil ışık ’ yaktığı İsrail tarafından gerçekleştirdiğine dikkat çektiği konuşmasını şu şekilde sonlandırdı:

“Batı dünyaya hakim olmak istiyor. Güneydoğuda Rukban adında bir ABD üssü var, Suriye, Ürdün ve Irak sınırındaki bu üs- teröristleri eğitmek ve yetiştirmek için kullanılıyor. Halk ABD’nin pozisyonunu zaten biliyor. Oradaki üslerde bu teröristleri finanse ediyor ve eğitiyorlar. ABD, Suriye de dahil olmak üzere tüm ülkeleri bir sömürgeye dönüştürmeye çalışıyor. Sadece Ortadoğu’da değil, Ukrayna’da ve birçok bölgede savaşıyorlar.“