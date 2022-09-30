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Soylu, DNA’ları açıklayamadı: Taksici teşhis etti, ‘birinin’ parmak izi var

Soylu, DNA’ları açıklayamadı: Taksici teşhis etti, ‘birinin’ parmak izi var
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30 Eylül 2022 - 9:48

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Çıkın ve teröriste ait DNA raporunu açıklayın” çağrısına yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırganı ‘ taksicinin teşhis ettiğini’ öne sürdü.

Soylu ayrıca iki saldırgandan birinin parmak izi teşhisi yapıldığını söyledi fakat teşhis edilen parmak izinin hangi isme ait olduğunu açıklamad ı.

Mersin’deki polisevine yapılan saldırıda bir polis hayatını kaybederken biri de yaralanmıştı. İçişleri Bakanlığı, olayda öldürülen iki kişiden birinin CHP’nin raporunda yer aldığını iddia ederek, muhalefet partisini hedef göstermişti.

Yaşananların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslenerek, Mersin’deki saldırıyı düzenleyen zanlının iktidar medyası tarafından ortaya atılan isimden farklı olduğunun DNA testiyle belli olduğunu söylemiş, şunları kaydetmişti: “İki gündür kirli propaganda yürüten Erdoğan ve yaveri fotoroman Süleyman… Öldürülen teröristin DNA raporuna rağmen, tam iki gündür yalan söylediniz, havuz medyanız manşetler attı. Oysa ben ne dolaplar çevirdiğinizi iki gündür biliyorum. Bile bile yalan söylediniz.

Şimdi çıkın ve teröriste ait DNA raporunu açıklayın, bu millet bir kez ağzınızdan doğru bir şey duysun. Başsavcıya dosyaya el koyun dediniz. Başsavcıya sesleniyorum, o dosyayı gizlemeye çalışma, biliyoruz gerçekleri… Utanmıyor musunuz!”

CHP genel başkanına Twitter’dan yanıt veren Soylu çeşitli iddialarda bulunarak, teşhisi bir taksicinin yaptığını ileri sürdü.

Soylu, ‘parmak izleri ile yapılan çalışmada bir tanesinde eşleşme çıktığını’ söyleyerek parmak izi eşleşmesi olanın ismini vermedi.

2- Yıllarca terör örgütünde birlikte olduğu örgüt mensubu sözde ölümsüzler taburunda sabotajcı eğitimi alıp Türkiye’de eylem yapmak üzere görevlendirildiğini belirtip hemen teşhisini yaptı.

3- Hoşuna gitmeyecek ama parmak izleri ile yapılan çalışmada bir tanesinde eşleşme çıktı

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