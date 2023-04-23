Son seçim anketinin sürpriz sonuçları… Erdoğan ilk turda kazanıyor, İyi Parti baraj altı!

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turda Erdoğan tarafından kazanılıyor görünse de ankette olası 2. tur sorusu da cevap buldu. Aynı katılımcılara bu kez “Cumhurbaşkanlığı seçiminde aşağıdaki adaylar 2. tura kalsa hangisine oy verirsiniz?” sorusu soruldu.