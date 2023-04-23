Son seçim anketinin sürpriz sonuçları… Erdoğan ilk turda kazanıyor, İyi Parti baraj altı!

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala; iktidara yakınlığıyla bilinen Areda Survey Araştırma’nın yaptığı son anketin sonuçları açıklandı.
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Siyasal İletişimci Ferhat Murat, A Haber canlı yayınında Areda Survey tarafından 15-20 Nisan 2023 tarihleri arasında 17 bin 400 kişi ile yapıldığı açıklanan anketin sonuçlarını paylaştı.
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Araştırmaya katılan seçmenlere ilk olarak “Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazanır?” sorusu yöneltildi.
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Seçmenler; yüzde 51,4 ile Başkan Erdoğan’ın kazanacağını belirtirken Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanabileceğini düşünenlerin oranı yüzde 41,8 olarak ölçüldü. Ankette Muharrem İnce, yüzde 4,6, Sinan Oğan ise yüzde 2,2 oranında oy aldı.
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Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turda Erdoğan tarafından kazanılıyor görünse de ankette olası 2. tur sorusu da cevap buldu. Aynı katılımcılara bu kez “Cumhurbaşkanlığı seçiminde aşağıdaki adaylar 2. tura kalsa hangisine oy verirsiniz?” sorusu soruldu.
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Cumhurbaşkanlığı yarışı 2.tura kalırsa Erdoğan 53,5 oy oranına sahip. Kemal Kılıçdaroğlu’nu tercih edenlerin oranı ise yüzde 46,5 olarak hesaplandı.
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Ankette seçmene Milletvekili Genel Seçiminde kime oy verecekleri de soruldu.
İYİ Parti’nin baraj altında kaldığı ankette oyların partilere göre dağılımı bu şekilde…