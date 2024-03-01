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Son dakika… MHP lideri Bahçeli’den önemli açıklamalar

Son dakika… MHP lideri Bahçeli’den önemli açıklamalar
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Kasım 2024 - 10:55

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşma yapıyor.

Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şöyle; Değerli vekil arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, basınımızın değerli temsilcileri; meclis grup toplantımızın başında hepinizi hürmetle selamlıyorum. Toplantımızı takip eden vatandaşlarımızı sevgi ve saygıyla kucaklıyorum.

Türkiye Cumhuriyeti’nin yüz yılı geride kalmış yeni bir yüz yıla girilmiştir. Tecrübelerimiz ışığında cumhuriyetin yeni yüzyılını heba etmemek için çalışmakta kararlılıktayız. Hiçbir soruya kolay cevaplar aramıyoruz. Kolaycı yaklaşım içinde koşmuyoruz. Her şeyden önce Türkiye demekten asla vazgeçmiyoruz. Günübirlik siyasi hesaplarda değiliz. Bizim için milletin huzuru refahı her şeyden önce gelmekte. Milletin desteği olmadan hiçbir siyasi hesap başarıya ulaşamaz. En büyük arzumuz milletimizi layık olduğu açıdan temsil edebilmek, gelişmişlik seviyesine çıkarmaktır.

“KİMSE KORKUYA KAPILMASIN, BAYRAK ÇEKİLDİĞİ GÖNDERDEN İNMEYECEKTİR”

Bazı siyasi fosiller gibi günlük ve güdük söylemlere kapılıp karanlık lobilerin eline düşemeyiz. Geçeceği köprüyü yıkanlara, kavak ağacında balina arayanlara benzeyemeyiz. Biz MHP’yiz…. Biz Cumhur ile cumhuriyeti kaynaştıran, geçmiş ile geleceği kaynaştıran Cumhur ittifakıyız. Yolculuğumuz birlikte hilale doğrudur. Kimse merak buyurmasın, korkuya kapılmasın, bayrak çekildiği gönderden inmeyecektir. Bir ve birlikte hilale doğru emin ve sağlam adımlarla ilerleyeceğiz. İkinci bir seçeneğimizin olmadığına yürekten inanacağız. Türkiye toplantılarımızın 6’sı tamamlandı geriye 21 toplantımız kaldı.

 

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