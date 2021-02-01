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Son Dakika! Kırmızı Pazartesi: Risk Haritasında Hangi İllerin Rengi Kırmızıya Dönecek?

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Son Dakika! Kırmızı Pazartesi: Risk Haritasında Hangi İllerin Rengi Kırmızıya Dönecek?
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15 Mart 2021 - 19:45
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Son Dakika! Kırmızı Pazartesi: Risk Haritasında Hangi İllerin Rengi Kırmızıya Dönecek?

Son dakika haberleri- Koronavirüs risk haritasında, 9 ilin kırmızıya geçmesi bekleniyor. Haritada, turuncu ile gösterilen 9 ilin, yüksek riskli il grubundan, kırmızı ile gösterilen çok yüksek riskli iller kategorisine geçmesi bekleniyor.

Son Dakika! Kırmızı Pazartesi: Risk Haritasında Hangi İllerin Rengi Kırmızıya Dönecek?

Bilim Kurulu Son dakika haberlerine göre, 1 Mart’ta ülke genelinde başlayan kademeli normalleşme süreci kapsamında, illerin risk haritası çıkarıldı. Her şehir vaka durumuna, aşılama kapasitesine, hastanelerindeki doluluk oranlarına göre çeşitli değerlendirmelerden geçirildi ve dört renk grubuna ayrıldı.

Buna göre düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu, çok yüksek riskli iller ise kırmızı ile gösterildi. Kısıtlamalar da illerin renklerine göre kendi içlerinde kademeli olarak kaldırıldı ya da devam ettirildi.

Haberler.com’un haberine göre; sürecin başında açıklanan ilk Koronavirüs risk haritasının iki haftada bir güncelleneceği belirtilmişti. Bugün de yeni haritanın açıklanması bekleniyor.

Bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısında hem risk haritası hem de Koronavirüs süreci ele alınacak. Son dönemdeki artan vaka sayıları ve yapılması gerekenler de değerlendirilecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan, 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayılarını içeren haritanın da güncellenmesi ile başta İstanbul olmak üzere Çanakkale, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Mersin, Kilis ve Artvin gibi “yüksek riskli” (turuncu) illerin, “çok yüksek riskli” (kırmızı) iller kategorisine geçmesi bekleniyor.

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