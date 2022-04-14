Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

NASA’dan Güneş fırtınası açıklaması

NASA’dan Güneş fırtınası açıklaması
3 views
14 Nisan 2022 - 10:42

NASA’dan Güneş fırtınası açıklaması geldi. Bir uzman, Güneş fırtınasının perşembe günü Dünya’yı vuracağını açıkladı. Güneş fırtınasının iletişim araçlarını etkileyebileceği konuşuluyor. Fırtınanın etkisi olarak elektrik kesintilerinin yanı sıra GPS ve radyo kesintileri de yaşanabilir. Peki, Güneş fırtınası nedir, ne zaman gerçekleşecek?

Güneş fırtınası nedir, ne zaman gerçekleşecek NASAdan Güneş fırtınası açıklaması

 

NASA ve NOAA (Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi) modellerini inceleyen bir uzman, Güneş fırtınası uyarısında bulundu ve tarih verdi.

Uzay hava fizikçisi Dr. Tamitha Skov, Twitter hesabından açıklamada bulundu. Skov’un açıklamaların göre Güneş fırtınası 14 Nisan’da Dünya’ya çarpacak.

 

Güneş fırtınası nedir, ne zaman gerçekleşecek NASAdan Güneş fırtınası açıklaması

 

Skov, “Gelen Güneş fırtınası, 14-15 Nisan’da Kuzey Işıkları’nı orta enlemlere getirebilir. G2 düzeyindeki koşullara ulaşma şansı, yüksek enlemlerde %80 ve orta enlemlerde %20’dir. GPS kullanıcıları gece kesintiye uğrayabilir” ifadesini kullandı.

 

GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR

GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR?

 

Güneş yüzeyindeki koyu renkli “güneş lekeleri”nde, Güneş’in manyetik alanında oluşan bir nevi kısa devre sonucu ışın ve plazma patlamaları meydana geliyor. Bu patlamalar sonucu röntgen veya ultraviyole gibi ışınlar aşığa çıkıyor. Uzmanlar, büyük bir patlamanın ise milyarlarca ton maddeyi uzayın milyonlarca kilometre derinliğine saçabileceğini belirtiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şişli’de kendisine çarpan otomobilin sürücüsünü döven yaya tutuklandıŞişli’de kendisine çarpan otomobilin sürücüsünü döven yaya tutuklandı
Ruslar kendi yoldaşlarını böyle havaya uçurdu!Ruslar kendi yoldaşlarını böyle havaya uçurdu!
NASA, ‘şimdiye kadar görülen en büyük kuyruklu yıldızı’ keşfettiğini açıkladıNASA, ‘şimdiye kadar görülen en büyük kuyruklu yıldızı’ keşfettiğini açıkladı
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Yolcuyu koli bandıyla bağlamışlardı… Rekor ceza!Yolcuyu koli bandıyla bağlamışlardı… Rekor ceza!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
EDA’NIN TATİL KEYFİ
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mansur Yavaş’tan öğrencilere müjdeli haber
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yasmin Erbil, bikinili pozunu paylaştı! “Yaz kızıyım ben”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Müge Anlı canlı yayında ateş püskürdü! “Yaptığınızdan utanın, yüzünüz kızarsın!”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aleyna Tilki’den sınırları zorlayan klip tanıtımı! Motorla giderken eteğini çıkardı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da koronavirüs salgınında son durum! İl Sağlık Müdürü paylaştı: Umutlandıran gelişme
GÜNLÜK HABER AKIŞI
NBA’de Cedi Osman’lı Cleveland’ın kader maçı rakibi belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Zonguldak’taki deprem tetikler mi? İstanbul için korkutan uyarı: Zaman daralıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kırmızı et için destek ödemesi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
NASA’dan Güneş fırtınası açıklaması
SON DAKİKA HABERLERİ
Ünlü iş Adamı Yeni MalatyaSpor’a TalipNisan 7, 2022-2:57 pm
Naci Görür’den İstanbul için korkutan deprem tahmini! ‘320 bin kişi ölümle burun buruna…’Nisan 4, 2022-4:19 pm
Ukrayna helikopterleri Rusya’da petrol tesisini vurdu! Kremlin: ‘Görüşmeleri engeller’ dediNisan 1, 2022-2:49 pm
Son dakika… Adana’da 3.9 büyüklüğünde depremNisan 1, 2022-9:40 am
Kritik NATO zirvesi başladıMart 24, 2022-4:20 pm
Aleyna Tilki yine dikkatleri üzerine çekti… ‘Kız isteme olayı çok saçma’Mart 23, 2022-2:42 pm
İlyas Salman hakim karşısında: 2 yıl hapis istemiMart 22, 2022-3:56 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !