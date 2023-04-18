Son dakika… Cevdet Yılmaz’dan önemli açıklamalar

Cevdet Yılmaz’ın açıklamaları şöyle:

Önceliğimiz yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyüme ve büyürken de cari açığı azaltmak. Cari açığı köklü çözüme ulaştıramadık, 50’li yıllardan bu yana sorundur. Bazı ekonomistler gelişmiş, kalkınmakta olan ülke gibi benzer politikaları ortaya koyuyorlar. Türkiye kalkınmakta olan ve gelişmiş olma ülke iddiasını ortaya koymuş durumda. Alt gelirden üst orta ligine yükseldi Türkiye. Katma değeri yüksek sektörlerde atılım yaparak ihracatı köklü şekilde değiştirerek, kişi başına geliri 13 bin doların üzerine çıkarınca gelişmiş, yüksek gelirli ülkeler ligine atlamış oluyorsunuz. Büyüme, istihdam ve enflasyon. Bütün ülkelerin karşı karşıya kaldığı açmaz bu. Sadece enflasyona yoğunlaşırsanız işiniz daha kolay. Üçünü yapmak isterseniz daha karmaşık politikalar ortaya koymanız gerekiyor. Enflasyonun en temel kalemi, konut fiyatları, kira, enerji fiyatları gibi konular. Güçlü adımlarla arzı artırarak fiyatları düşürme iradesi ortaya konuyor. Maliye ve para politikası bütünlük içinde yürütülmek zorunda. TL tasarrufları artırma meselesi. Yeni finansal enstrümanlarla iç tasarrufa yönelme.

KKM için şunu söylüyoruz, geçici bir mekanizma. Bundan hızlı şekilde çıkış doğru yaklaşım değil, aşamalı şekilde, TL’ye olan güven istediğimiz noktaya geldiğinde piyasaları bozmayacak şekilde Türkiye buradan çıkacaktır. Seçimler belirsizliğin azalacağı bir dönem demek. Sonuç ne olursa olsun, 5 yıllık yeni bir perspektif açılıyor önünüzde, belirsizlik artıyor, öngörüler artıyor. Önümüzdeki sürece ilişkin olarak belirsizlik azalacaktır.

AK Parti’nin çok sayıda yetişmiş kadrosu var. Ekonomide de gerçekten 20 yılın getirdiği tecrübe var, kadro sorunu yok. İktidarımız devam ettiğinde inanıyorum ki birbiriyle uyumlu, tamamlayıcı mahiyette ekip oluşacaktır. Temel çerçevemiz belli, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyüme. Esas olan büyüme ve istihdamdan fedakarlık etmeden enflasyonu orta vadede tek rakamlara düşürmek. Mikro ve makro politikaları bütünlemek. Bakanlıklar çok önemli bunun içinde.

Milletvekili olanlar bakan olamıyorlar. Kabinede yenilik olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanımız şimdiden bu konuları çalışıyordur. AK Parti her zaman şunu savundu, istikrar içinde değişim ve yenilenme. Bunu yapmazsanız uzun soluklu olamazsınız. Şimdiden her şeyi bilirim, dediğim doğrudur değil. İstişare içinde makro ekonomik çerçevemizi güncelleyeceğiz. İş dünyası, sendika, sosyal taraflarla…

(Muhalefetin vaatleri) Romantik söylemler. Plansız programsız söylemler. AK Parti ile muhalefetin farkı bu. Muhalefet seçime giderken halkın kafasını nasıl çeleriz, hoşa giden rakamlar söylerizin peşinde. 300 milyar Dolar para geldi diyor. Bir defa seçilmediniz, onay almadınız, nasıl gidip uluslararası çevrelerle borç pazarlıkları yapıyorsunuz? Kendi tasarruflarımızla bunun içinden çıkamayız, cari açık vereceğiz, bunu da dışarıdan gelecek parayla kapatacağız demek bu.Yüz milyarlarca lira Türkiye’ye para verelim diyen kimse de yok. Halkı aldatmaya gerek yok. Hesabınızı kitabınızı yaparsınız, uluslararası finansı kullanırsınız gayet doğal. Bu laflar siyasete olan güveni zedeliyor. Halkın basiretiyle bunu göreceğini biliyorum. 90’lı yılları hepimiz hatırlıyoruz, 94-99-2000 krizini hatırlıyoruz. AB bizi vizesiz alacak diyor. Başkasının vereceği kararı 3 ay içinde yapacağım demek siyasi olarak yanlış söylem. Onu karşılasanız bile karşı taraf değerlendirme yapacak, 1-2 ülke itiraz etse olmayacak demektir.

(Merkez Bankası konusu) Dünyada komisyonlara kamera kabul etmeyen çok ülke var. Komisyonlar teknik çalışma alanlarıdır şov alanı değildir. Bağımsızlık fonksiyonel bağımsızlıktır. İdari alanda bağımsızlık dediğimizde son sözü söylemek demektir. Bağımsız demek ayrı bir devlet gibi hareket edecek demek değildir kurumlar. Merkez’in temel hedefi fiyat istikrarını sağlamaktır. Siz başka bir politika önerirsiniz. Nihai kararı alma yetkisi MB başkanı ve kurullarındadır. Bunlar değişebilir, şartlara göre. Bizim dünyadan hızlı gitme derdimiz var. Biz dünyayla aynı hızda büyürsek o ortalamaları yakalayamayız.

Soğan da ekmek de drone da uzay çalışmaları da çok önemli. Bunları birbiriyle mukayese etmeyelim. Yol olmadan ticaret olmuyor, tarımı geliştiremiyorsunuz, bunlar birbiriyle entegre meseleler. Soğanı artırmak istiyorsanız bilgi teknolojilerini geliştireceksiniz. Birbirinin rakibi gibi bunları ortaya koymak yanlış. Bazı mahsullerde stokların erimesiyle yeni ürünün piyasaya girmesi arasında boşluk oluşunca fiyat hareketlenmeleri oluyor. Bir takım spekülatörler de bu süreci tetikleyebiliyorlar. Bayram sonrası Ramazan ve depremlerin etkisiyle ürün toplamada sıkıntı yaşandığını düşünüyorum. Arzın yeterli seviyeye gelmesiyle bu meselenin geride kalacağına inanıyorum.

Faiz konusunda makro, mikro, rekabet hukukuna varana kadar bütüncül hareket etmek gerekiyor. Rekabet hukukunun, tüketiciyi koruma hukukunun tüm dünyada olduğu gibi uygulanması lazım. Gıdada konutta arzı artırmak gerekiyor. Daha çok yatırımla arz talep dengesi sağlanmalı. Önümüzdeki dönemde bunları adım adım hayata geçireceğiz. Arzı ve verimliliği artırıp kalıcı şekilde fiyatları düşüreceğiz.

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