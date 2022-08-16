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Son anketten AK Parti ve Erdoğan’a kötü haber! Birinci değişti: O partiden büyük atak

Son anketten AK Parti ve Erdoğan’a kötü haber! Birinci değişti: O partiden büyük atak
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16 Ağustos 2022 - 15:54

Piar Araştırma Ağustos ayı anket sonuçlarını açıkladı. Ankette birinci partinin değiştiği görülürken, bir diğer partinin yaptığı ise atak dikkat çekti.

Son anketten AK Parti ve Erdoğan'a kötü haber! Birinci değişti: O partiden büyük atak - Sayfa 1

2023 seçimlerine aylar kala, anket sonuçları büyük bir ilgili ile takip ediliyor.

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Son anketten AK Parti ve Erdoğan'a kötü haber! Birinci değişti: O partiden büyük atak - Sayfa 2

Son olarak Piar Araştırma Ağustos ayı anket sonuçlarını açıkladı.

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Son anketten AK Parti ve Erdoğan'a kötü haber! Birinci değişti: O partiden büyük atak - Sayfa 3

Ankette yurttaşlara ‘Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?’ diye soruldu.

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Son anketten AK Parti ve Erdoğan'a kötü haber! Birinci değişti: O partiden büyük atak - Sayfa 4

Anketten çıkan sonuçlar şöyle;

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Son anketten AK Parti ve Erdoğan'a kötü haber! Birinci değişti: O partiden büyük atak - Sayfa 5

CHP yüzde 28,5

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Son anketten AK Parti ve Erdoğan'a kötü haber! Birinci değişti: O partiden büyük atak - Sayfa 6

AK Parti yüzde 28,1

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Son anketten AK Parti ve Erdoğan'a kötü haber! Birinci değişti: O partiden büyük atak - Sayfa 7

İYİ Parti yüzde 12,9

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Son anketten AK Parti ve Erdoğan'a kötü haber! Birinci değişti: O partiden büyük atak - Sayfa 8

HDP yüzde 11,2

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Son anketten AK Parti ve Erdoğan'a kötü haber! Birinci değişti: O partiden büyük atak - Sayfa 9

MHP yüzde 7,8

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Son anketten AK Parti ve Erdoğan'a kötü haber! Birinci değişti: O partiden büyük atak - Sayfa 10

Gelecek Partisi yüzde 3,5

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Son anketten AK Parti ve Erdoğan'a kötü haber! Birinci değişti: O partiden büyük atak - Sayfa 11

DEVA Partisi yüzde 3

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Son anketten AK Parti ve Erdoğan'a kötü haber! Birinci değişti: O partiden büyük atak - Sayfa 12

Ankette en çok dikkat çeken BTP’nin yaptığı atak oldu. Hüseyin Baş’ın genel başkanı olduğu BTP’nin oyu yüzde 1,8 olarak görüldü.

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Son anketten AK Parti ve Erdoğan'a kötü haber! Birinci değişti: O partiden büyük atak - Sayfa 13

Diğer yüzde 3,2

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Son anketten AK Parti ve Erdoğan'a kötü haber! Birinci değişti: O partiden büyük atak - Sayfa 14

İşte sonuçlar…

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Son anketten AK Parti ve Erdoğan'a kötü haber! Birinci değişti: O partiden büyük atak - Sayfa 15

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