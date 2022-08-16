Son anketten AK Parti ve Erdoğan’a kötü haber! Birinci değişti: O partiden büyük atak

Piar Araştırma Ağustos ayı anket sonuçlarını açıkladı. Ankette birinci partinin değiştiği görülürken, bir diğer partinin yaptığı ise atak dikkat çekti.

2023 seçimlerine aylar kala, anket sonuçları büyük bir ilgili ile takip ediliyor.

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Son olarak Piar Araştırma Ağustos ayı anket sonuçlarını açıkladı.

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Ankette yurttaşlara ‘Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?’ diye soruldu.

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Anketten çıkan sonuçlar şöyle;

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CHP yüzde 28,5

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AK Parti yüzde 28,1

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İYİ Parti yüzde 12,9

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HDP yüzde 11,2

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MHP yüzde 7,8

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Gelecek Partisi yüzde 3,5

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DEVA Partisi yüzde 3

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Ankette en çok dikkat çeken BTP’nin yaptığı atak oldu. Hüseyin Baş’ın genel başkanı olduğu BTP’nin oyu yüzde 1,8 olarak görüldü.

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Diğer yüzde 3,2

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İşte sonuçlar…