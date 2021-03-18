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Washington’dan HDP Açıklaması: Anayasanıza Uygun Biçimde Davranın

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Washington’dan HDP Açıklaması: Anayasanıza Uygun Biçimde Davranın
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18 Mart 2021 - 18:54
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Washington’dan HDP Açıklaması: Anayasanıza Uygun Biçimde Davranın

ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nedimelere Price, HDP’nin kapatılması için ilgili sürecin başlatılması ve HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesine tepki gösterdi. Açıklamada ”Anayasanıza ve ifade özgürlüğüne saygı gösterin” denildi.

Washington'dan HDP Açıklaması: Anayasanıza Uygun Biçimde Davranın

Washington’un HDP’nin kapatılması için başlatılan süreci takip etmekte olduğunu ifade eden Price, “Partinin kapatılması haksız yere Türk seçmeninin iradesini zedeler, Türkiye’nin demokrasisini daha da baltalar ve milyonlarca vatandaşın seçtiği temsiliyet hakkını elinden alır” değerlendirmesine bulundu.

Açıklamanın sonunda, “Türkiye’ye anayasasına ve ülkenin uluslararası yükümlülüklerine uygun bir şekilde ifade özgürlüğüne saygı gösterme çağrısında bulunuyoruz” denildi.

 

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