Son ankete göre aradaki fark ortaya çıktı! ‘Yepyeni bir döneme geçtik’ diyerek duyurdu…

TELE1 ekranlarında yayınlanan “Açıkça” programına Yöneylem Araştırma Direktörü Doç. Dr. Derya Kömürcü konuk oldu.

Kömürcü, son yaptıkları anket araştırmasının sonuçlarını paylaşarak, “Son 3-4 günde yaşananların gerisinde kalmış bir araştırma. 6 Mart itibarıyla yepyeni bir döneme geçtik. Ancak şu anda da yüzde yaklaşık 5 puanlık fark korunuyor” dedi. Millet İttifakı tarafından ortaya konulan tablonun bu farkın açılarak devam etme olasılığının olduğunu söyledi.

Önümüzdeki seçimin bir cumhurbaşkanlığı seçiminden ziyade bir rejim oylaması olduğunu ifade eden Kömürcü, “Bu rejimin devam etmemesini isteyenler yüzde 55 civarında bir çoğunluğu oluşturuyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyenler ise yüzde 35-40 aralığındaki banttalar aralarında da 10 puanlık bir kararsız seçmen grubu var” dedi.

Muhalefetin dağılmayıp beraber kaldığını ve ortak aday çıkarttığını söyleyen Kömürcü, bu adayın HDP seçmeni tarafından da desteklenmesi durumunda seçimin Millet İttifakı’nca kazanabilecek bir duruma gelindiğini aktardı.

Kömürcü ayrıca, Altılı Masa’da hiç kriz yaşanmasa bu tablonun uzağında kalınacağını ifade ederek, yaşanılan sürecin bütün muhalefet seçmeninin Kemal Kılıçdaroğlu isminde birleşmesine neden olduğunu belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da seçim sürecine fiilen dahil olduğunu hatırlatan Kömürcü, “Muhalefet ‘Voltran’ı oluşturmuş durumda” dedi.