Son anket sonucu açıklandı: İstanbul’da kim önde?

Asal Araştırma,İstanbul’un 39 ilçesinde 23-27 Şubat tarihleri arasında 2 bin kişiyle yapılan anket sonuçlarını paylaştı.
“Bu Pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz? sorusuna katılımcılar şu yanıtı verdi:
CHP (Ekrem İmamoğlu): Yüzde 41.9
AK Parti (Murat Kurum): Yüzde 40.8
DEM Parti (Meral Danış Beştaş/Murat Çepni):Yüzde 4.5
İYİ Parti (Buğra Kavuncu): Yüzde 3.6
Yeniden Refah Partisi (Mehmet Altınöz): Yüzde 2.9
Zafer Partisi (Azmi Karamahmutoğlu): Yüzde 2.5
Memleket Partisi (Berk Hacıgüzeller): Yüzde 0.9
Saadet Partisi (Birol Aydın): Yüzde 0.5
Diğer:%2.4 (*Kararsızlar/Oy Kullanmayacağım/Cevap Yok/yanıtları oransal olarak dağıtıldıktan sonra)