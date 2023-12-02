Sinemalarda tüm zamanların en çok izlenen 10 filmi

Box Office Türkiye, 1989 yılından günümüze kadar sinemalarda en çok izlenen 10 filmi derledi. Sinemalarda en çok izlenen 10 film şöyle…

1989’dan günümüze 191 film Türkiye’de bir milyon seyirci barajını aştı. Bu 191 film arasında 5 milyon seyirci sınırını aşan 10 film, tüm zamanların en çok izlenen 10 film sıralamasını oluşturdu.

Çamaşırhane Film imzalı, 2017 yapımı “Recep İvedik 5”, 7 milyon 437 bin 50 seyirciyle tüm zamanların en çok izlenen film rekorunu elinde bulunduruyor. Serinin dördüncü halkası “Recep İvedik 4”, 7 milyon 369 bin 98 seyirciyle zirveyi en yakından takip ediyor.