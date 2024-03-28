SGK açıkladı: Mide ilaçları için yeni dönem!

Mide ilacı kullanan herkesi ilgilendiren yeni karar uygulamaya konuldu. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yeni bir karar alındı.
Mide ilacı kullananları ilgilendiren yeni bir karar uygulamaya kondu. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun mide ilaçlarıyla yeni bir uygulamasıyla hastada, etken maddeleri farklı ve birbiriyle eşdeğer olmayan 6 grup mide ilacından biri varsa, bir diğerini kurum ödemeyecek.
Mide ilacı kullanan herkesi ilgilendiren yeni karar uygulamaya konuldu. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yeni bir karar alındı.
132 İLAÇ UYGULAMADAN ETKİLENECEK
Söz konusu düzenleme ile hastada, etken maddeleri farklı ve birbiriyle eşdeğer olmayan 6 grup mide ilacından biri varsa, bir diğerini SGK ödemeyecek. Eczacılar, 132 mide ilacının bu uygulamadan etkileneceğini belirterek “Yine hastalar mağdur olacak” dedi.
27 Mart 2023 tarihinden itibaren tüm mide ilaçları (proton pompası inhibitörü-PPİ) SGK tarafından birbirinin eşdeğeri (muadili) olarak kabul edildi ve Medula Sistemi de buna göre düzenlendi.
Mide ilaçlarında yapılan bu yeni düzenlemenin hastaları mağdur edeceğini belirten Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, “Etken maddesi omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, deksrabeprazol, rabeprazol ve pantoprozol olan ilaçlar aynı reçetede yazılamayacak, yazılsa bile ödenmeyecek. Eğer hasta vatandaşımızın elinde bu gruplardan herhangi bir ilaç varsa, başka etken madde bile olsa ödenmeyecek” dedi.
DUYURU YAPILMADAN UYGULAMA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Saydan şöyle devam etti:
“Mide ilaçları hepimizin günlük hayatımızda kullandığı ve ihtiyaç duyduğu ilaçlardır. Eczanelerimize gelen vatandaşlarımıza ‘ilacın ödenmiyor, çünkü başka bir etken maddeli ilaç elinde mevcut görünüyor’ demek zorunda kalacak olmamızdan son derece üzgünüz. Aslında bu mide ilaçlarının ödeme sisteminde yaptığı değişikliği SGK kurum olarak kendisi duyurmalıydı, ancak bu uygulamayı herhangi bir yazılı duyuru ya da düzenleme olmadan hayata geçirdi. Tasarruf amacı ile yapıldığı iddia edilen bu uygulamalar ‘eşdeğer ilaç kavramı’na da zarar vermektedir. Çünkü bu 6 grup mide ilaçlarının etken maddeleri tamamı ile farklı ve birbirleriyle eşdeğer değildir. Böyle uygulamalar eşdeğer ilaç uygulamasını, dolayısıyla da eşdeğer ilaç kavramını ve yerli ilaç üretimine olan güveni sarsacak yanlış uygulamalardır. Vatandaşlarımızın ve kamuoyunun bu tür uygulamaların eczane eczacılarınızdan kaynaklanmadığını, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun tasarrufu olduğunu bilmelerini istiyoruz.”