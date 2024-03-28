Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

SGK açıkladı: Mide ilaçları için yeni dönem!

SGK açıkladı: Mide ilaçları için yeni dönem!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
1 views
28 Mart 2024 - 13:04

Mide ilacı kullanan herkesi ilgilendiren yeni karar uygulamaya konuldu. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yeni bir karar alındı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Apple, WWDC 2024’ün tarihini duyurdu!Apple, WWDC 2024’ün tarihini duyurdu!
Zehir tacirlerine geçit yok! 9 ilde 1 ton 43 kilo uyuşturucu 434 gözaltıZehir tacirlerine geçit yok! 9 ilde 1 ton 43 kilo uyuşturucu 434 gözaltı
Konya’da komşuların trafik kavgası kanlı bittiKonya’da komşuların trafik kavgası kanlı bitti
Yargıtay Başkanlığı seçiminin dokuzuncu turunda da sonuç çıkmadıYargıtay Başkanlığı seçiminin dokuzuncu turunda da sonuç çıkmadı
Yunanistan’a kaçamadan yakalandılarYunanistan’a kaçamadan yakalandılar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD heyeti Ankara’ya geliyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
SGK açıkladı: Mide ilaçları için yeni dönem!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yapay zekadan EURO 2024 Türkiye tahmini
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kadro dışı bırakılmıştı: Orkun Kökçü’den Beşiktaş kararı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Neslihan Atagül Miami tatilinden paylaştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Çocuklar Duymasın’ın ‘Duygu’su Hayal Garip’ten şiddet açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Apple, WWDC 2024’ün tarihini duyurdu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Saadet Partisi İBB adayından gündem olan ‘Atatürk’ cevabı! ‘Ayağa kalkıp…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Milyonlarca emeklinin beklediği o gün geldi! Başvurular e-devlet üzerinden yapılabiliyor…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Galatasaraylı futbolcu Zaha’dan eleştirilere yanıt! Yüzde 100’ümü vermem beklenemez…
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD heyeti Ankara’ya geliyor!Mart 28, 2024-1:04 pm
SGK açıkladı: Mide ilaçları için yeni dönem!Mart 28, 2024-1:04 pm
Yapay zekadan EURO 2024 Türkiye tahminiMart 28, 2024-1:03 pm
Kadro dışı bırakılmıştı: Orkun Kökçü’den Beşiktaş kararı!Mart 28, 2024-1:02 pm
S&P ABD’nin kredi notunu teyit ettiMart 28, 2024-11:57 am
İngiltere ekonomisi teknik resesyondaMart 28, 2024-11:53 am
Yargıtay Başkanlığı seçiminin dokuzuncu turunda da sonuç çıkmadıMart 28, 2024-11:52 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !