Sette Yeni Kriz Patladı !

10 yıl sonra Exxen için yeniden çekilen Leyla İle Mecnun’da Erdal Bakkal ile İskender karakterlerine hayat veren Cengiz Bozkurt ile Ahmet Mümtaz Taylan’ın neden beraber sahnesinin olmadığı merak konusu olmuş ve iki oyuncunun 9 yıldır küs olduğu ortaya çıkmıştı.