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Sette Yeni Kriz Patladı !

Sette Yeni Kriz Patladı !
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20 Ekim 2021 - 13:39
Ahmet Mümtaz Taylan ile Cengiz Bozkurt arasında yaşanan 9 yıllık küslüğün ortaya çıkmasının ardından Leyla İle Mecnun’un setinde yeni iddialar gündeme geldi.

Leyla ile Mecnun'un setinde yeni kriz! Ağlama noktasına getirene kadar azarladı - Sayfa 1

10 yıl sonra Exxen için yeniden çekilen Leyla İle Mecnun’da Erdal Bakkal ile İskender karakterlerine hayat veren Cengiz Bozkurt ile Ahmet Mümtaz Taylan’ın neden beraber sahnesinin olmadığı merak konusu olmuş ve iki oyuncunun 9 yıldır küs olduğu ortaya çıkmıştı.

Leyla ile Mecnun'un setinde yeni kriz! Ağlama noktasına getirene kadar azarladı - Sayfa 2

Cengiz Bozkurt’un Taylan’ın set çalışanlarına yönelik yaptığı mobbinglere isyan ettiği ve Taylan’la karşılıklı sahne çekmeme şartıyla dizinin dijitalde yayınlanacak yeni bölümlerinde oynamayı kabul ettiği öğrenildi.

Leyla ile Mecnun'un setinde yeni kriz! Ağlama noktasına getirene kadar azarladı - Sayfa 3

AĞLAMA NOKTASINA GETİRENE KADAR AZARLADI

Öte yandan Exxen için çekimlerine yıllar sonra başlanılan dizide de Ahmet Mümtaz Taylan’ın huysuzluklarına devam ettiği, yardımcı yönetmen Çağatay’ın yüzüne telefon fırlattığı ve kendisini sete götürürken yolu biraz uzatan prodüksiyon görevlisini de ağlama noktasına getirene kadar azarladığı iddia edildi.

Leyla ile Mecnun'un setinde yeni kriz! Ağlama noktasına getirene kadar azarladı - Sayfa 4

SET ÇALIŞANLARI MİKROFONUNUN AÇIK KALMASI YÜZÜNDEN HER ŞEYİ DİLEDİ

Tv100’de yer alan habere göre; çalışanın işi bırakmak istemesinin ardından yönetmen Onur Ünlü Taylan’a çok sinirlendi ve yürütücü yapımcısı İsmail İçen, Taylan’ı karavana konuşmaya davet etti.

Leyla ile Mecnun'un setinde yeni kriz! Ağlama noktasına getirene kadar azarladı - Sayfa 5

İçen, kimsenin setten kovulmayacağını ve Taylan yüzünden iş bırakmayacağını,  gidecek bir insan varsa onun da kendisi olduğunu açık bir şekilde Ahmet Mümtaz Taylan’a iletti.

Leyla ile Mecnun'un setinde yeni kriz! Ağlama noktasına getirene kadar azarladı - Sayfa 6

Karavandaki bu konuşmanın Taylan’ın mikrofonunun açık kalması yüzünden birçok set çalışanının kulaklıklardan da dinlendi.

Leyla ile Mecnun'un setinde yeni kriz! Ağlama noktasına getirene kadar azarladı - Sayfa 7

ALİ ATAY VE SERKAN KESKİN DE RAHATSIZ

Ali Atay ve Serkan Keskin’in de yaşanan bu durumlardan dolayı rahatsızlıklarını dile getirmesi üzerine durum Exxen yönetimine iletildi.

Leyla ile Mecnun'un setinde yeni kriz! Ağlama noktasına getirene kadar azarladı - Sayfa 8

Exxen yönetiminin “Leyla ile Mecnun”u seyirciye tam kadro diye lanse ettikleri için Taylan’ın ayrılığının seyirciyi olumsuz etkileyeceğini belirterek teklifi kabul etmediği konuşuluyor.

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