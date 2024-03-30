Settar Tanrıöğen’in sağlık durumu nasıl? Rol arkadaşından açıklama

26 Ocak’ta geçirdiği beyin kanamasının ardından üç kez ameliyat olan usta oyuncu Settar Tanrıöğen’in rol arkadaşı, Ceren Yalazoğlu Karakoç, iki hafta önce taburcu olan meslektaşının sağlık durumu hakkında konuştu.
Ceren Yalazoğlu Karakoç, önceki gün Nişantaşı Citys’te görüntülendi.
“SETTAR ABİYİ GÖRMEYE GİTTİK”
Oyuncu, geçtiğimiz ocak ayında beyin kanaması geçirip uzun sürede hastanede tedavi gören rol arkadaşı Settar Tanrıöğen’in sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiğini açıkladı.
Karakoç şunları söyledi;
“Settar Abi’yle çalışmak kıymetli. Ondan çok şey öğrendim, öğrenmeye devam edeceğim. Sağlık durumu iyi. Hastaneden taburcu edildi, eve geçti. Tekrar işlerine dönmesini bekliyoruz. En son görmeye gittik ve sohbet ettik. Diziyi izlediğini, sete ziyarete geleceğini söyledi.”