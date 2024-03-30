Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Settar Tanrıöğen’in sağlık durumu nasıl? Rol arkadaşından açıklama

Settar Tanrıöğen’in sağlık durumu nasıl? Rol arkadaşından açıklama
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
1 views
30 Mart 2024 - 12:36

26 Ocak’ta geçirdiği beyin kanamasının ardından üç kez ameliyat olan usta oyuncu Settar Tanrıöğen’in rol arkadaşı, Ceren Yalazoğlu Karakoç, iki hafta önce taburcu olan meslektaşının sağlık durumu hakkında konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Açıklamaları olay oldu! Yıllar sonra gelen ‘tuvalet’ itirafıAçıklamaları olay oldu! Yıllar sonra gelen ‘tuvalet’ itirafı
Depremzedelere çadırda iftar veren Diyanet orucunu lüks salonda açtıDepremzedelere çadırda iftar veren Diyanet orucunu lüks salonda açtı
Sigaraya dev zam geliyor. Tarih verildi. Dedeleriniz gibi tütün saracaksınızSigaraya dev zam geliyor. Tarih verildi. Dedeleriniz gibi tütün saracaksınız
Araçları sattıracak ya da otoparka çektirecek zam geliyorAraçları sattıracak ya da otoparka çektirecek zam geliyor
Mehmet Şimşek: Dünya Bankası’ndan 1,5 milyar dolar aldıkMehmet Şimşek: Dünya Bankası’ndan 1,5 milyar dolar aldık
GÜNLÜK HABER AKIŞI
CHP’nin kurultay gecesine dair olay iddialar! ‘Kiptaş’tan delegelere 70 daire verildi…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Seçime saatler kala CHP’de istifa depremi! O partiye geçtiler: ‘Gücümüze güç kattılar…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İYİ Partili isimden gündem olan paylaşım! ‘Seçim öncesi evrakları yakıyorlar…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cübbeli Ahmet’in o sözleri Fatih Portakal’ı çileden çıkardı! ‘Vahiy mi indi size…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Özgür Özel yeni hamleyi tarih vererek açıkladı! ‘Hazırlıklara başlayacağız…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Murat Övüç’ün sahnesi iptal oldu! Parasını alamayanlar isyan etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Settar Tanrıöğen’in sağlık durumu nasıl? Rol arkadaşından açıklama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Açıklamaları olay oldu! Yıllar sonra gelen ‘tuvalet’ itirafı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
SEVİM EMRE KİME “KÖPEKLER” DEDİ? KİM ÜZERİNE ALINACAK?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Depremzedelere çadırda iftar veren Diyanet orucunu lüks salonda açtı
SON DAKİKA HABERLERİ
Depremzedelere çadırda iftar veren Diyanet orucunu lüks salonda açtıMart 29, 2024-3:47 pm
Sigaraya dev zam geliyor. Tarih verildi. Dedeleriniz gibi tütün saracaksınızMart 29, 2024-3:46 pm
Araçları sattıracak ya da otoparka çektirecek zam geliyorMart 29, 2024-3:45 pm
Mehmet Şimşek: Dünya Bankası’ndan 1,5 milyar dolar aldıkMart 29, 2024-3:43 pm
Emekli promosyonunda hangi banka ne kadar veriyorMart 29, 2024-3:40 pm
Seçil Erzan davasında yeni skandal; sahte çıktıMart 29, 2024-3:38 pm
Küresel piyasalar kritik ABD verisine odaklandıMart 29, 2024-10:37 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !