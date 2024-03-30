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Açıklamaları olay oldu! Yıllar sonra gelen ‘tuvalet’ itirafı

Açıklamaları olay oldu! Yıllar sonra gelen ‘tuvalet’ itirafı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Mart 2024 - 12:34

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Hayriye karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Güven Hokna, bir dizi setinde tuvalet temizlediğini itiraf etti.

Açıklamaları olay oldu! Yıllar sonra gelen 'tuvalet' itirafı - Sayfa 1

Yaprak Dökümü dizisinin finalinin üstünden yıllar geçse de hafızalardaki yerini koruyan dizinin oyuncuları sık sık merak konusu oluyor.

 

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Açıklamaları olay oldu! Yıllar sonra gelen 'tuvalet' itirafı - Sayfa 2

Dizide ‘Hayriye Hanım’ karakterine hayat veren usta oyuncu Güven Hokna’nın son hali merak ediliyordu.

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Açıklamaları olay oldu! Yıllar sonra gelen 'tuvalet' itirafı - Sayfa 3

Hokna, Aramızda Kalmasın programına katıldı. Usta oyuncu hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

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Açıklamaları olay oldu! Yıllar sonra gelen 'tuvalet' itirafı - Sayfa 4

“ÜZÜLEREK TEMİZLEDİM”
Hokna, “Çektiğimiz bir dizide setin tuvaleteni temizledim” itirafında bulundu.

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Açıklamaları olay oldu! Yıllar sonra gelen 'tuvalet' itirafı - Sayfa 5

Konuyla ilgili usta oyuncu şunları ifade etti:

 

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Açıklamaları olay oldu! Yıllar sonra gelen 'tuvalet' itirafı - Sayfa 6

“Gittiğim zaman setin tuvaletini kirli buluyorduk. Birkaç kere görevli arkadaşlarıma da söylemiştim. Tuvalet ayrı bir şey korunması gerekir. Set kalabalık yüzlerce kişi kullanıyor. Ama söylemlerine karşılık bulamadım. Bende temiz titiz bir kadınım. Bir gün doldurdum kovamı deterjanla tuvalete girdim.

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Açıklamaları olay oldu! Yıllar sonra gelen 'tuvalet' itirafı - Sayfa 7

Çünkü bu benim görevim hem benim için hem arkadaşlarım için herkesin sağlığı için çünkü orası tuvalet. Taktım eldivenimi hani kadınların vardır ya anaç tarafı. Ben fırçalarla bezlerle tuvaleti pırıl pırıl temizledim. Üzülerek temizledim. Yoksa yine yaparım. Bu bayağı bir olay oldu. ”

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