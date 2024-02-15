Sessiz kent art arda sallandı! Bir gecede 4 deprem!

Muğla’nın Sakin Kent unvanlı Gökova Körfezi’nin Doğu ucunda konumlanan ve günübirlik tatilcilerin uğrak noktası haline gelen Akyaka, bir gece içinde ardı ardına sarsıldı. Toplamda 4 ayrı deprem meydana geldi.AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Akyaka’da ilk deprem 01.07’de, 7 kilometre derinlikte ve 2,2 şiddetinde yaşandı. İkinci sarsıntı ise 02.55’te, 7.2 kilometre derinlikte ve 3.2 şiddetinde kaydedildi. Ardından Akyaka merkezli depremler 04.51’de, 7.3 kilometre derinlikte ve 1,6 şiddetinde yaşandı. Son deprem ise saat 05.31’de, 7 kilometre derinlikte ve 2,3 şiddetinde gerçekleşti.

Gece saatlerinde yaşanan bu depremlerin ardından bölgede herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı belirlendi.