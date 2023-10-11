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Mustafa Denizli’nin kızı Selin Denizli boşanıyor

Mustafa Denizli’nin kızı Selin Denizli boşanıyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Ekim 2023 - 14:27

Mustafa Denizli’nin büyük kızı Selin Denizli, iç mimar Abdullah Burnaz ile boşanma kararı aldı.

Mustafa Denizli’nin büyük kızı Selin Denizli, iç mimar Abdullah Burnaz ile 2010 yılında evlenmişti. Mustafa Cem ve Kerem Ege adında iki oğulları olan çiftin, evlilikleri geçen yıl çatırdamaya başladı. Sorunlarını aşamayan çift, boşanmaya karar verdi.

Abdullah Burnaz, “Karı-koca olarak ilişkimizi yürütemesek de Selin en yakın arkadaşım olarak kalmaya devam edecek” diyerek ayrılığı doğruladı.

Teknik direktör Mustafa Denizli’nin büyük kızı Selin Denizli Burnaz ile başarılı iç mimar Abdullah Burnaz’ın evliliklerindeki sorunlar geçen  yıl ortaya çıktı.

Sabah’tan Bülent Cankurt’un haberine göre, çiftin boşanma haberini doğruladığını yazdı.
Çıkan haberler üzerine Abdullah Burnaz, boşanma protokolünü imzaladıklarını, mahkemeye başvuracaklarını söyledi.

Burnaz, “Karı-koca olarak ilişkimizi yürütemesek de, Selin en yakın arkadaşım olarak kalmaya devam edecek” diye de ekledi.

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