SELİN CİĞERCİ VE GÖKHAN ÇIRA’YA YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI: KARA PARA SORUŞTURMASINDA YENİ DETAYLAR

Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Selin Ciğerci ile eski futbolcu Gökhan Çıra hakkında yürütülen kara para soruşturması kapsamında, yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Soruşturmanın odağında, Ciğerci’nin kozmetik şirketleri ve bireysel hesaplarında yapılan kaynağı belirsiz işlemler bulunuyor.

5,6 MİLYAR LİRALIK KAYNAĞI BELİRSİZ İŞLEM

2023 yılında başlatılan kara para soruşturması, Ciğerci’nin dört şirketi ve bireysel hesabında toplam 5,6 milyar liralık şüpheli işlem tespit edilmesiyle genişletildi. Vergi denetim raporlarına göre, 2021-2023 yılları arasında kozmetik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin hesaplarında 3 milyar liralık kaynağı belirsiz hareketlilik bulundu. Bireysel hesapta ise 2,6 milyar liralık işlem hacmi belirlendi.

ŞİRKETLERİN KÂRLILIK ORANLARI ŞÜPHE UYANDIRDI

Soruşturma raporlarında, Ciğerci’nin şirketlerinin piyasa ortalamasının çok üzerinde kârlılık oranlarına sahip olduğu belirtildi. Kozmetik sektöründe büyük firmaların kâr oranı %4 seviyesinde iken, Ciğerci’nin şirketlerinde bu oran %50’ye yaklaştı. Ancak bu yüksek kârlılığın kaynağı netleşmedi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

Savcılık kararıyla, Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ve bir şirket yöneticisi hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmaya başlandı. Soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği ve yeni detayların ortaya çıkabileceği belirtiliyor.

MALİ SORUŞTURMADA SON DURUM

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkındaki soruşturma, sosyal medyada ve ekonomi çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. Soruşturmanın, kozmetik sektöründeki usulsüzlük iddialarına yönelik daha geniş bir araştırmayı tetiklemesi bekleniyor.

Kaynak: https://www.medyaradar.net