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Seçimler sona erdi… Dolar, euro, borsa, altında son durum… Uzmanlar yorumladı

Seçimler sona erdi… Dolar, euro, borsa, altında son durum… Uzmanlar yorumladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Mayıs 2023 - 10:18

Türkiye’nin önümüzdeki 5 yılını belirleyen seçimler ikinci turda sona erdi. İlk turda Cumhur İttifakı’nın milletvekili sayısındaki çoğunluğu ile yarılanan seçim Cumhurbaşkanlığı seçimiyle nihayete erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,16’lık resmi olmayan seçim sonuçlarına göre yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Seçim sonrasında ise piyasalarda olumlu hava hakim olmaya başladı. Dolar stabil seyrederken Borsa İstanbul’a ilişkin olarak da uzmanların öngörüleri oluşmaya başladı. Uzmanlar Borsa İstanbul’da 5000 puana doğru yükselişin başlayacağını ifade etti.

Türkiye’de milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığına ilişkin seçimler sonuçlandı. Her iki seçimde de AK Parti galip geldi. Milletvekilliğinde Cumhur İttifakı büyük çoğunluğu elde ederken, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,16 oranında oy alarak resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçildi.

Seçimlerin son ermesi, önümüzdeki 5 yıllık sürecin öngörülebilirliğinin artması, ekonomi politikalarının belli olması, güçlü büyüme, yüksek istihdam unsurlarının pozitif etkileri, cari açığı düşürecek enerji adımlarının atılması, savunma sanayinde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alma ve uzun yıllardır süren atılım hamlelerinin meyvelerini toplama dönemine girilmesi nedeniyle piyasaların pozitif etkilenmesi beklentiler dahilinde yer alıyordu.

DOLAR SAKİN SEYİRLE BAŞLADI

DOLAR Seçim sonrası ilk işlem gününe 19,9757 liradan açılış gerçekleştirdi. Dolar gün içinde en düşük 19,9311 lira, en yüksek de 20,1636 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar dolar 20,0412 lira seviyesinde işlem görüyor.

EURO DA SAKİN SEYİRDE

Euro da seçim sonrası sakin seyrine devam ediyor. Euro güne 21,4168 liradan başladı. Gün içinde en düşük 21,4132 lira, en yüksek de 21,7179 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 21,5435 liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI DA DURGUN

Altın fiyatları da küresel ekonomik sorunların etkisinde kalmaya devam ediyor. ABD ekonomisindeki enflasyon sorununun faiz artırımlarına rağmen çözülemeyeceği beklentisi ve faizlerin artırılmaya devam edeceği öngörüleri altını baskılıyor. Ons altın güne 1944 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1940 doları, en yüksek de 1946 doları gördü.

Grama altın ise güne yüzde 1250 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1245 lira, en yüksek de 1260 lira seviyesini gördü. Şu sıralar Gram Altın 1254 liradan işlem görüyor.

“5000 PUANA YÜKSELİŞ BEKLİYORUZ”

Ata Yatırım Stratejisti Batuhan Özşahin

Ata Yatırım stratejisti Batuhan Özşahin, Borsa İstanbul’da güçlü yükselişin olacağını söyledi. Özşahin, öncelikle BİST’in 5000 puan seviyesine hareket edeceğini belirtti.

Özşahin’in değerlendirmeleri şöyle:

Seçim belirsizliğinin geride kalmasından sonra piyasaların haftaya pozitif başlamasını bekliyoruz. Zaten bunun ilk işaretlerini Cuma günü görmüştük. Öncelikli olarak borsanın yükselmesini ve 5,000 seviyesine doğru bir hareket yapmasını bekliyoruz.

Bu hafta piyasalar pozitif olacaktır; daha sonra yeni Ekonomi takımının ve uygulanacak ekonomi politikalarıyla ilgili açıklamalarını bekleyip, önümüzdeki dönem için kararlarını ona göre verecektir.

“MEVCUT POLİTİKALAR DEVAM EDECEK”

Ceyhun Yavaş / Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı

Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş, piyasalarda iktidarın politikalarının devam edeceği beklentisinin olduğunu kaydetti.

Yavaş’ın değerlendirmesi şöyle:

Yurt içi piyasalarda en önemli gündem maddesi olan seçimler tamamlandı. Seçimlerin, piyasamız açısından en önemli noktası ise nasıl bir para politikası izleneceği noktasıydı. Seçimlerin mevcut iktidar tarafından kazanılması ve ardından gelen açıklamalardan da mevcut politikaların devam edeceğini düşünüyoruz. Bu çerçevede enflasyon gündemdeki ilk madde olacaktır. Enflasyonist ortamda ise hisse senetleri ve kurlarda katalist etki yaratacağı görüşümüzü korumaktayız. Faizlerde ise bir değişiklik beklemiyoruz. Ancak, bu noktada piyasaya gelebilecek mesajların da bu seyir üzerinde önemli olacağı kanısındayız.

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Seçimler sona erdi… Dolar, euro, borsa, altında son durum… Uzmanlar yorumladı
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