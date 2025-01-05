ÖZGÜR ÖZEL: ŞEHİT AİLELERİNİN RIZASI OLMADAN ADIM ATMAYIZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetinin PKK lideri Abdullah Öcalan’ı İmralı’da ziyaret etmesinin ardından, bu heyet ile bir görüşme yapılıp yapılmayacağı hakkında açıklamalarda bulundu. Özel, böyle bir görüşmenin olup olmayacağı konusunda henüz bir karar verilmediğini, ancak bu konuda yapılacak değerlendirmelerin önemli olduğunu belirtti. CHP olarak, söz konusu görüşmenin hangi düzeyde olacağı ve bir partinin genel başkanının bu görüşmeyi yapmamasının süreç üzerindeki etkileriyle ilgili bir değerlendirme sürecine gireceklerini vurguladı.

Ayrıca, Özgür Özel, partiler arası iletişim ve görüşmelerin, içinde bulundukları siyasi ortamda ne denli kritik olduğunu belirterek, bu konuda CHP’nin tutumunu oluştururken dikkatli ve kapsamlı bir yaklaşım sergileyeceklerini söyledi. Bu tür temasların, Türkiye’nin siyasi atmosferine ve çözüm sürecine ne gibi yansımalar yapacağı da değerlendirilmesi gereken önemli bir faktör olarak ifade edildi.

CHP’nin, olası görüşme süreci ile ilgili iç değerlendirmeleri yaptıktan sonra, hangi adımların atılacağına dair bir açıklama yapmayı planladığı ifade edildi. Özgür Özel, partisi olarak her durumda, toplumsal ve siyasi sorumluluk bilinciyle hareket edeceklerini de sözlerine ekledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen Sarıkamış Harekatı’nın 110. yılı anma etkinliklerine katıldı. Etkinlik sırasında gazetecilerin gündemdeki gelişmelerle ilgili sorularını yanıtlayan Özel, özellikle DEM Parti heyetinin, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı’ya yapacağı ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Özgür Özel: Şehit Ailelerinin ve Gazilerin Hayır Dediği Hiçbir Şeye Evet Demeyiz

Özgür Özel, bu tür meselelerde temel yaklaşımının şeffaflık, toplumsal mutabakat ve samimiyet olduğunu belirtti. “Biz, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) dışlanmamasını ve bu sürecin şeffaf ve samimi bir şekilde ilerlemesini istiyoruz. Toplumsal mutabakat, bizim için çok önemli bir ilkedir” diyerek, mutabakatın temellerinde şehit aileleri ve gazilerin bulunduğuna dikkat çekti. CHP Genel Başkanı, bu noktada kendi partisinin tutumunun da oldukça net olduğunu ifade etti: “Biz, şehit babalarının ve gazilerin gözlerinin içine bakabiliyorsak, bu tutumumuz sayesinde bakabiliyoruz. Hiçbir zaman şehit ailelerinin ve gazilerin ‘hayır’ dediği bir şeyin arkasında durmayız ve onları incitecek hiçbir adım atmayız.”

Özgür Özel’den Net Mesaj: Şehit Ailelerinin ve Gazilerin Rızası Olmadan Adım Atmayız

Demokratik Sol Parti (DEM Parti) heyetinin İmralı’daki görüşme girişimiyle ilgili bir diğer önemli soruya ise Özgür Özel, parti içinde yapacakları değerlendirme sürecine atıfta bulunarak, henüz kesin bir yanıt vermedi. Özel, “MYK (Merkez Yürütme Kurulu) toplantısında durumu değerlendireceğiz ve sonrasında daha net bir açıklama yapabilirim” şeklinde konuştu. Görüşme olup olmayacağı ve bu görüşmenin hangi düzeyde gerçekleşeceğiyle ilgili bir karar alacaklarını belirten Özel, bu tür siyasi meselelerin aceleye getirilmemesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, “Bir partinin genel başkanının, diğer partilerin genel başkanlarıyla aynı şekilde konumlanıp konumlanmaması, bu sürecin nasıl şekilleneceği üzerinde düşünülmesi gereken bir mesele” ifadesini kullandı.

Özel, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu konuda arkadaşlarımızla kapsamlı bir değerlendirme yapacağız ve MYK toplantısının ardından ne yapılacağına dair bir yol haritası çizeceğiz. Şu anda kesin bir şey söylemek erken olur. Ne kadar hassas ve önemli bir mesele olduğunu biliyoruz.”

Kaynak: medyaradar