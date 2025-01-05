MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ HAKKINDA ŞOK SUÇ DUYURUSU

Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi Genel Başkanı Avukat İsmail Hakkı Atal, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında önemli bir suç duyurusunda bulundu. Atal, Bahçeli’nin son dönemdeki açıklamalarında terörist başı Abdullah Öcalan’a ilişkin sarf ettiği sözleri, “terörü övmek” suçunu oluşturacak nitelikte olarak değerlendirerek, konuyu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na taşıdı.

Atal, suç duyurusunun gerekçesini, Bahçeli’nin yaptığı açıklamaların yalnızca terörü desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda toplumun huzurunu ve güvenliğini zedeleyecek nitelikte olduğunu belirterek açıkladı. “Devlet Bahçeli’nin açıklamaları, yalnızca hukuki değil, aynı zamanda milli güvenlik açısından da son derece risklidir,” diyen Atal, MHP liderinin sözlerinin terör örgütlerinin propagandasını destekleyen bir söyleme dönüştüğünü savundu.

Suç duyurusunda, Bahçeli’nin ifadelerinin özellikle halk arasında korku ve panik yaratma potansiyeli taşıdığı, bunun da terörle mücadele çabalarına zıt bir tutum sergilediği vurgulandı. Avukat Atal, “Terörist başı Abdullah Öcalan’la ilgili yapılan açıklamaların, terörü özendiren ve meşrulaştıran bir dil taşıdığını ve bu sebeple ilgili kişinin yasal olarak hesap vermesi gerektiğini” ifade etti.

Bahçeli’nin sözlerinin, terör örgütlerinin gücünü artırma ve kamuoyunda olumsuz bir algı yaratma amacını taşıdığı düşünüldüğünden, Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi, bu durumu bir suç olarak nitelendiriyor ve hukuki sürecin bir an önce başlatılmasını talep ediyor. Suç duyurusu, toplumun ve devletin terör karşısında gösterdiği kararlılığı zayıflatmayı amaçlayan her türlü açıklamanın cezalandırılması gerektiğini savunuyor.

Bu gelişme, siyasi arenada geniş yankı uyandırırken, hukuk camiası ve kamuoyu da Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına ilişkin yapılacak hukuki değerlendirmeleri dikkatle takip ediyor.

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Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi’nin genel başkanı Avukat İsmail Hakkı Atal, Devlet Bahçeli hakkında bir suç duyurusunda bulunarak, Bahçeli’yi “terörü övmek” ve “terör örgütlerinin şiddet içeren yöntemlerini meşru göstermek” suçlamalarıyla hedef aldı. Suç duyurusu, Abdullah Öcalan’ın İmralı’daki cezaevinden yaptığı çağrı üzerine Bahçeli’nin yaptığı açıklamalara dayanmaktadır. Atal ve partisi, Bahçeli’nin bu açıklamalarının, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yıkmaya çalışan terör örgütü PKK’nın faaliyetlerini meşrulaştırdığı ve devletin birliğini bozmayı hedeflediği görüşündedir.

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Dilekçede, Bahçeli’nin TBMM’deki konuşmasında, Abdullah Öcalan’ın terör örgütü PKK’nın lideri olarak ülke için tehdit oluşturduğunu ve yıllardır sürdürdüğü terör eylemlerini görmezden gelip, bu eylemleri meşru bir zemine oturtmaya çalıştığı vurgulanmıştır. Bahçeli’nin söz konusu açıklamalarında, “Devletin birliğini bozmak” ve “Terör örgütlerinin şiddet yöntemlerini övmek” suçlarının işlendiği öne sürülmüştür.

Dilekçede, Bahçeli’nin “Terörist başı gelsin, TBMM’de DEM Parti grubunda konuşsun, terörün bittiğini ve PKK’nın lağvedildiğini söylesin” şeklindeki ifadeleri dikkat çekmektedir. Bu açıklamanın, PKK’nın terörist başı Abdullah Öcalan’a yönelik bir tür meşruiyet kazandırma amacı taşıdığı iddia edilmiştir. Bahçeli’nin bu sözlerinin, terörün ve şiddetin sona erdiğini anlatan bir çerçeveyle ifade edilmesi, büyük bir risk taşıyan ve toplumda yanlış bir mesaj verecek bir durum olarak değerlendirilmektedir.

Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi, Bahçeli’nin açıklamalarını, terör örgütlerinin şiddet içeren eylemlerini meşru göstermek ve devletin birliğine zarar vermek amacıyla yapılmış bir çağrı olarak nitelendiriyor. Partinin başkanı İsmail Hakkı Atal, Devlet Bahçeli’nin bu eylemlerinin, Anayasa’nın 83. maddesindeki yasama dokunulmazlığına da girmediğini savunmaktadır. Anayasa madde 83/1’e göre, TBMM üyeleri sadece Meclis içindeki konuşmalarından dolayı sorumlu tutulmazlar. Ancak, Atal’a göre, Bahçeli’nin söz konusu açıklamaları yasama işlemi kapsamında bir konuşma olmadığından, yasama dokunulmazlığına girmez.

Atal, Devlet Bahçeli’nin bu sözlerinin, PKK terör örgütünün 40 bin kişinin ölümünden sorumlu olduğu bir dönemde yapılmış olduğunu ve böylece terörün meşruiyet kazanmasına zemin hazırladığını belirtmektedir. Bahçeli’nin yaptığı bu açıklamalar, toplumsal huzuru bozabilecek ve terörün etkisini zayıflatmaya çalışan devletin imajına zarar verebilecek bir etki yaratmaktadır.

Bu suç duyurusu, Bahçeli’nin kamuoyunda büyük yankı uyandıran ifadelerinin yargı önüne taşınması gerektiğini savunarak, ülke güvenliği ve hukuk düzeni açısından kritik bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Kaynak: Veryansın Tv