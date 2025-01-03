2 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

2 Ocak 2025 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları izleyicilerle paylaşıldı. Total ve AB kategorilerinde yayınlanan programların sıralamaları, televizyon dünyasında hangi yapımların zirveye adını yazdırdığını gözler önüne serdi.

TOTAL KATEGORİSİNDE “ESRA EROL’DA” BİRİNCİ OLDU

Total kategorisinde, ATV’de ekrana gelen “Esra Erol’da” programı birinci sırada yer aldı. Esra Erol’un sunduğu program, izleyicilerin büyük ilgisini çekerek, en yüksek reytingi elde etti. ATV’nin diğer başarılı programı “Müge Anlı ile Tatlı Sert” ise ikinci sırada yer aldı. TV8’in fenomen yarışma programı “Survivor” ise üçüncü sırada kendine yer buldu.

AB KATEGORİSİNDE “SELÇUK TEPELİ İLE NOW ANA HABER” ZİRVEYE YERLEŞTİ

AB kategorisinde ise birinci sırada, “Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber” yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Survivor, ikinci sıradaki yerini korurken, “Esra Erol’da” programı AB sıralamasında da üçüncü sırada yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARININ ÖNEMİ

Reyting sonuçları, televizyon izleyicilerinin hangi programları tercih ettiğini ve hangi yapımların popüler olduğunu gösteriyor. Bu veriler, televizyon kanallarının içerik planlamasında önemli bir rol oynuyor. Televizyon dünyasındaki bu rekabet, kanal yöneticilerinin daha kaliteli ve izleyicilerin ilgisini çeken içerikler üretmelerine olanak tanıyor.

SONUÇLARIN GÖSTERDİĞİ EĞİLİMLER

“Esra Erol’da” ve “Müge Anlı ile Tatlı Sert” gibi programların, izleyiciler tarafından tercih edilen talk-show formatındaki yapımlar olduğunu gösteriyor. “Survivor” gibi yarışma programlarının ise her zaman güçlü bir izleyici kitlesine sahip olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu.

Kaynak: https://www.medyaradar.net