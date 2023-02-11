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Savaş gemileri Bayraktar ve Sancaktar hastaneye dönüştürüldü

Savaş gemileri Bayraktar ve Sancaktar hastaneye dönüştürüldü
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11 Şubat 2023 - 13:28

Muğla’dan salı gecesi hareket eden Milli Savunma Bakanlığı’na ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, ikinci basamak hastane hizmeti sunmak üzere Hatay/Payas MMK Metalurji Limanı’na yanaştı. Gemilerin her birinde onlarca gönüllü doktor ve hemşire sağlık personeli hem yaralı hem ayaktan gelecek depremzedeler için hizmet veriyor.

Milli Savunma Bakanlığı’na ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar adlı 40’ar tank kapasiteli savaş gemileri, salı gecesi, çok sayıda yardım aracı, kamyon ve iş makinası yüklenerek Muğla’dan deprem bölgesine hareket etti. Gemiler, içerisindeki sağlık personelleri tarafından yoldayken hastaneye dönüştürüldü. Çarşamba sabah 05:00 sularında Payas limanına yanaşan gemilerden iş makinaları ve kamyonlar indirildi; boşalan alan hemen acil servise dönüştürüldü ve bölgeden ulaştırılan depremzede, yaralı ve hastalara hizmet vermeye başladı. Gemilerin her ikisinde de helikopterlerin inebileceği pistler de bulunuyor.

 

Savaş gemileri Bayraktar ve Sancaktar hastaneye dönüştürüldü

Öte yandan limanda hizmet veren her bir gemide 1 ameliyathane, 10 yatak, 90’a kadar hasta gözlem alanı bulunuyor. Ayrıca bir hasta için de yoğun bakım imkanlarının sunulabileceği respiratörlü (solunum cihazı) yatak mevcut. Gemi hastanelerden Bayraktar gemisinde son 24 saat içinde 280 hasta kabul edildi. Hastalardan 8’ine ortopedik cerrahi müdahale yapılırken 2 hasta başka hastanelere sevk edildi. 6 hastanın ise yatarak tedavisi halen sürüyor. 280 hasta arasında enkazdan kendi imkanlarıyla gelen 20’ye yakın hastaya da tedavi hizmeti sunuldu. Yaralılar, 112 ambulansları ile getirilmeye devam ediliyor. 

Savaş gemileri Bayraktar ve Sancaktar hastaneye dönüştürüldü

Bayraktar gemisindeki sağlık personelleri ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Menteşe Devlet Hastanesi ile Muğla Özel Yücelen Hastanesi ekiplerinden oluşuyor. Muğla’dan gemiye binen 1 genel cerrah, 1 anestezi ve reanimasyon uzmanı, 1 kalp damar cerrahisi uzmanı, 1 ortopedi uzmanı, 3 acil tıp uzmanı, 2 pediatri uzmanı ile çok sayıda gönüllü asistan, tıp öğrencisi ile hemşireden oluşan 145 kişilik ekipten 65 kişi gemide acil hastalara himzet vermek üzere kalırken, 80 kişi de deprem sahasına dağıldı.

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Savaş gemileri Bayraktar ve Sancaktar hastaneye dönüştürüldü
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