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Şarkıcı Deniz Seki’den üzücü haber: “Zor bir dönem benim için”

Şarkıcı Deniz Seki’den üzücü haber: “Zor bir dönem benim için”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Haziran 2023 - 13:19
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, katıldığı bir televizyon programında annesinin kansere yakalandığını duyurdu. Seki, “Annem rahatsız. Yatalak oldu. Beyin kanserine yakalandı” ifadelerini kullandı.

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