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İNGİLİZ MEDYASI: BEŞAR ESAD’IN LONDRA’DA 69,4 MİLYON DOLARI VAR

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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İngiliz basını, Suriye’nin eski Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Londra’da 694 milyon dolar değerinde gayrimenkul ve finansal varlık bulundurduğunu iddia etti.

Londra’daki Varlıklar ve Yatırımlar

Haberlere göre, Esad ailesi, Londra’nın prestijli bölgelerinde lüks konutlar ve ticari mülkler edinerek önemli bir yatırım portföyü oluşturdu. Bu varlıkların, Esad ailesinin uzun yıllar süren yönetimi ve uluslararası ilişkileriyle bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Uluslararası Tepkiler ve Hukuki Süreçler

Bu iddialar, uluslararası toplumda büyük yankı uyandırdı. Birleşik Krallık hükümeti, Esad ailesinin varlıklarının dondurulması ve geri alınması için hukuki süreçleri başlatmayı değerlendirdiğini açıkladı. Ayrıca, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi kuruluşların da bu konuda adımlar atmayı planladığı bildirildi.

Esad Ailesinin Londra’daki Varlıkları

Esad ailesinin Londra’daki varlıkları, Suriye’deki yönetimlerinin sona ermesinin ardından daha fazla dikkat çekmeye başladı. Bu varlıkların, Esad ailesinin uluslararası ilişkileri ve finansal stratejileri hakkında daha fazla bilgi edinilmesine olanak tanıyacağı düşünülüyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/

İNGİLİZ MEDYASI: BEŞAR ESAD’IN LONDRA’DA 69,4 MİLYON DOLARI VAR
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