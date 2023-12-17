Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Samsun’da uyuşturucu ticaretine tutuklama

Samsun’da uyuşturucu ticaretine tutuklama
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
17 Aralık 2023 - 18:47
Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarına devam eden Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de bir adrese baskın düzenledi.

UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN TUTUKLANDILAR

Adreste yapılan aramalarda 90 gram metamfetamin, 21 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili S.O. ve F.E.S. gözaltına alındı. “Uyuşturucu madde ticareti” suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tekirdağ’da feci olay, babasını öldürüp intihara teşebbüs ettiTekirdağ’da feci olay, babasını öldürüp intihara teşebbüs etti
THY uçağı Ordu-Giresun Havaalanına iniş yapamadıTHY uçağı Ordu-Giresun Havaalanına iniş yapamadı
Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi!Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi!
Celil Nalçakan’dan üzen haber! Kaza geçirdi…Celil Nalçakan’dan üzen haber! Kaza geçirdi…
Bakan Göktaş duyurdu: 2 bin 392 kişi atanacak!Bakan Göktaş duyurdu: 2 bin 392 kişi atanacak!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İYİ Partili Türkoğlu Meclis’te konuştu. Bakan Tekin hop oturup hop kalktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Samsun’da uyuşturucu ticaretine tutuklama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tekirdağ’da feci olay, babasını öldürüp intihara teşebbüs etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
THY uçağı Ordu-Giresun Havaalanına iniş yapamadı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Celil Nalçakan’dan üzen haber! Kaza geçirdi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Göktaş duyurdu: 2 bin 392 kişi atanacak!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MİT’ten Suriye’de nokta operasyon!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mehmet Büyükekşi’den istifa açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cinsel ilişki süresi ile ilgili sözleri olay oldu! ‘Safiye uzun sever’
SON DAKİKA HABERLERİ
THY uçağı Ordu-Giresun Havaalanına iniş yapamadıAralık 17, 2023-6:44 pm
Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi!Aralık 17, 2023-6:42 pm
Bakan Göktaş duyurdu: 2 bin 392 kişi atanacak!Aralık 17, 2023-6:41 pm
Mehmet Büyükekşi’den istifa açıklamasıAralık 17, 2023-6:36 pm
Bahçeli’den Erdoğan’a ‘baba ocağı’ jestiAralık 15, 2023-5:28 pm
Bülent Tezcan Bypass ameliyatı oldu: Yoğun bakımda tutuluyorAralık 15, 2023-5:25 pm
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı hakaret davasından karar geldi!Aralık 15, 2023-11:03 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !