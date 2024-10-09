Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Samsun’da sağlık çalışanının organları 4 kişiye umut oldu

Samsun’da sağlık çalışanının organları 4 kişiye umut oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
09 Ekim 2024 - 16:13

Baygınlık geçirip beyin ölümü gerçekleşen sağlık çalışanının organları 4 kişiye umut oluyor.

Samsun'da sağlık çalışanının organları 4 kişiye umut oldu

Sinop’ta çalıştığı esnada baygınlık geçiren sağlık çalışanı P.Ö., 1 Ekim’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü sırada P.Ö.’nün beyin ölümünün gerçekleşti. OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Organ ve Doku Nakli Birimi ekiplerinin görüştüğü ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı.

ORGANLARI 4 KİŞİYE NAKLEDİLECEK

OMÜ Organ Nakli Koordinatörü Hemşire Birgül Tan, sağlık çalışanının yaşarken bağışçı olmak istediğini söyledi. P.Ö.’nün beyin ölümünün dün gerçekleştiğini belirten Tan, “Yapılan görüşmede, aile zaten bağışçı olduğunu da bildiği için sağ olsunlar organlarını bağışladı. Kalp İstanbul’a gitti. Karaciğer, Ankara’ya, böbreğin biri Erzurum Atatürk Üniversitesi’ne gönderildi. Böbreğin diğerini de OMÜ’de nakledeceğiz” dedi.

Samsun Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak ise beyin ölümü gerçekleşen donörün ailesine onurlu davranış sergiledikleri için teşekkür etti.

“ORGAN YETMEZLİĞİ TÜRKİYE’DE EN ÖNEMLİ SAĞLIK SORUNLARININ BAŞINDA GELİYOR”

Mehmet Kazak şunları söyledi:

Ülkemizde 33 bin 498 kişi organ beklemektedir. Organ bekleyen kişilerin tek tedavisi organ naklidir. Nakil yapılabilmesi için organ bağışına ihtiyaç vardır. Bu anlamda ailemizin yaptığı bağış çok kıymetlidir. Donörümüze Allah’tan rahmet diliyoruz. Bu süreçte emeği geçen başta yoğun bakım hocalarımız, sağlık çalışanlarımız, organ nakil koordinatörümüz ve nakil hocalarımıza teşekkür ederiz. Organ naklinde her daim desteğini gördüğümüz OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın’a, Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen’e de binlerce organ bekleyen hasta adına teşekkür ederiz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun’da feci olay! Doktor damatlık kıyafetini giyip 6. kattan atladıSamsun’da feci olay! Doktor damatlık kıyafetini giyip 6. kattan atladı
Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme çantası nasıl olmalı? İşte altın kurallarıSağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme çantası nasıl olmalı? İşte altın kuralları
Alzheimer, kalp hastalığı ve diyabete neden oluyor! ‘Yaşlılıkta düzenli diş muayenesi şart’Alzheimer, kalp hastalığı ve diyabete neden oluyor! ‘Yaşlılıkta düzenli diş muayenesi şart’
Kilo veremeyen bu vitamine baktırsın!En çok yumurtada var, cayır cayır yağ yakıyorKilo veremeyen bu vitamine baktırsın!En çok yumurtada var, cayır cayır yağ yakıyor
Bilime Göre Spor Yaparken 1 Saniye Neden 1 Dakika Gibi Gelir? Zamanın Yavaş Akmasının 2 Önemli Sebebi Var!Bilime Göre Spor Yaparken 1 Saniye Neden 1 Dakika Gibi Gelir? Zamanın Yavaş Akmasının 2 Önemli Sebebi Var!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Alparslan Bayraktar’dan kış saati uygulaması açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dursun Özbek’ten çarpıcı sözler: Hiç kimse merak etmesin, mayıslar bizimdir, yine bizim olacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Galatasaraylı Mauro Icardi ve Wanda Nara’dan yeni kare
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Samsun’da sağlık çalışanının organları 4 kişiye umut oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AB’den Google’a 2,4 milyar euroluk darbe
GÜNLÜK HABER AKIŞI
30 gazeteciye Burhan Felek Hizmet Ödülü!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Narin’e ait otopsi için İstanbul’a gönderilen kemik parçaları mezarına defnedildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mahkeme kararıyla listeden çıkarılmıştı: Ürünlerinde domuz eti tespit edilen firma Köfteci Yusuf mu?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, tutukluluk suçla orantılı olacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Defne Samyeli sert tepki gösterdi! ‘Kendimizi güvende hissetmiyoruz’
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Alparslan Bayraktar’dan kış saati uygulaması açıklamasıEkim 9, 2024-4:41 pm
30 gazeteciye Burhan Felek Hizmet Ödülü!Ekim 9, 2024-3:39 pm
Profesör Naci Görür ‘şaka değil’ diyerek oran verdi! Korkutan Marmara depremi sözleriEkim 9, 2024-3:20 pm
Denizli’de evlilik tekliflerini reddeden kadının iddiası: Görücüler kocamın mezarına zarar vermiş olabilirEkim 9, 2024-2:19 pm
Liverpool’da Salah yerine AdeyemiEkim 9, 2024-2:16 pm
Erdoğan 2 önemli kararı açıkladı: Tıkanıklık varsa neşteri vuracağızEkim 9, 2024-2:03 pm
Bakan Uraloğlu Discord’a neden erişim engeli getirildiğini açıkladı!Ekim 9, 2024-2:00 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !