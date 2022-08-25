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Şampiyonlar Ligi kura çekimi, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi, saat kaçta, hangi kanalda?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Ağustos 2022 - 13:18
Şampiyonlar Ligi kura çekimi, saat kaçta, hangi kanalda Canlı yayın bilgisi

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile gruplara kalan takımlar netlik kazanacak. Bu yıl hiçbir temsilcimizin yer alamayacağı Şampiyonlar Ligi grup aşaması kurasında, Avrupa takımları rakiplerini belirleyecek. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, o detaylar

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile Devler Ligi’nde heyecan devam edecek. Grup aşamasına kalan takımların mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi’nde heyecan, grup karşılaşmaları ile sürecek. Peki, Şampiyonlar Ligi Kura çekimi, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, o detaylar

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi 25 Ağustos Perşembe günü saat 19:00’da İstanbul’da gerçekleşecek. Kura çekimi EXXEN ve UEFA’nın resmi sitesinden canlı yayınlanacak.

27 YIL SONRA BİR İLK

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Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi’ne elemelerde veda etmesinin ardından 27 yıllık seri sona erdi.

1996-1997 sezonundan bu yana aralıksız olarak UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında en az 1 Türk takımının mücadele etmesi serisi son buldu.

Son olarak Beşiktaş, 1995/96 sezonu ön elemesinde Rosenborg’a elenmişti. O tarihten bu yana en az 1 Türk takımı gruplara kalmayı başarmıştı.

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