Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! 42 bin 500 sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 42 bin 500 sağlık personeli alınacağını duyururken, ‘Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR’a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderilmiştir.’ dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 42 bin 500 yeni personel istihdamı için alım süreçlerinin başlatıldığını açıkladı.

Bakan Koca’nın açıklaması şu şekilde:

KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR’a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderilmiştir.

42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun.

DEPREMDEN ETKİLENEN 10 İL İÇİN SAĞLIK PERSONELİ ATAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremden etkilenen illerdeki Sağlık personelleriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

Bakan Koca, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden, isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 kişinin atamasının yapılacağını bildirmişti.