Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! 42 bin 500 sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! 42 bin 500 sağlık personeli alınacak
1 views
21 Mart 2023 - 11:23

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 42 bin 500 sağlık personeli alınacağını duyururken, ‘Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR’a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderilmiştir.’ dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 42 bin 500 yeni personel istihdamı için alım süreçlerinin başlatıldığını açıkladı.

Bakan Koca’nın açıklaması şu şekilde:

KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR’a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderilmiştir.

42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun.

DEPREMDEN ETKİLENEN 10 İL İÇİN SAĞLIK PERSONELİ ATAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremden etkilenen illerdeki Sağlık personelleriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

Bakan Koca, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden, isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 kişinin atamasının yapılacağını bildirmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YSK’dan 3 cumhurbaşkanı adayına ret kararı!YSK’dan 3 cumhurbaşkanı adayına ret kararı!
Deprem korkusuyla satılık evler arttıDeprem korkusuyla satılık evler arttı
Rusya’ya ağır darbe… Ukrayna bu görüntülerle duyurduRusya’ya ağır darbe… Ukrayna bu görüntülerle duyurdu
FIFA’dan Galatasaray’a transfer yasağı iddiası! Sofiane Feghouli haklı bulundu…FIFA’dan Galatasaray’a transfer yasağı iddiası! Sofiane Feghouli haklı bulundu…
Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu görüntülenmemek için otoparktan kaçtılarDilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu görüntülenmemek için otoparktan kaçtılar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İYİ Parti’de Kemal Kılıçdaroğlu firesi! Kritik iki isim toplantıya katılmadı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cüneyt Özdemir’den çarpıcı çıkış! AK Parti’nin gizli planı ne? ‘Başka bir hazırlık var…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fatih Portakal’dan çok konuşulacak sözler! ‘Dilin kemiği yok’ diyerek açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD’de ‘Donald Trump’ alarmı! Talimat verildi; ülke tarihinde bir ilk…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
YSK’dan 3 cumhurbaşkanı adayına ret kararı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! 42 bin 500 sağlık personeli alınacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Deprem korkusuyla satılık evler arttı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rusya’ya ağır darbe… Ukrayna bu görüntülerle duyurdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ömer 5 yaşında!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
FIFA’dan Galatasaray’a transfer yasağı iddiası! Sofiane Feghouli haklı bulundu…
SON DAKİKA HABERLERİ
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak?Mart 17, 2023-3:15 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladıMart 10, 2023-2:33 pm
Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Marmaray ile ilgili önemli karar! Bakan duyurdu…Mart 9, 2023-3:50 pm
Yükseköğretim Kurulu’ndan flaş YKS kararı! Muaf olacaklar…Mart 9, 2023-3:49 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !