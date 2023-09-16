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Safiye Soyman’ın ultra lüks evi ağızları açık bıraktı! Gösterişli eşyaları olay oldu

Safiye Soyman’ın ultra lüks evi ağızları açık bıraktı! Gösterişli eşyaları olay oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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16 Eylül 2023 - 13:40

Ünlü isimlerin lüks yaşantıları ve gösterişli evleri gündem olaya devam ediyor. Şarkıcılığının yanı sıra Seda Sayan’la olan yakın dostluğuyla da tanınan Safiye Soyman’ın ultra lüks evi ise görenleri hayran bıraktı. Gösterişli kıyafetleri sevdiği bilinen Soyman’ın, evinde de oldukça gösterişli eşyalar tercih ettiği ortaya çıktı.

Safiye Soyman'ın ultra lüks evi ağızları açık bıraktı! Gösterişli eşyaları olay oldu - Sayfa 1

Safiye Soyman özel yaşantısıyla kendisinden bahsettirmeye devam ediyor.

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Safiye Soyman'ın ultra lüks evi ağızları açık bıraktı! Gösterişli eşyaları olay oldu - Sayfa 2

Sosyal medya hesabından yaşadığı evi paylaşan Soyman’ın eşyaları ve boğaz gören ultra lüks evi ağızları açık bıraktı.

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Safiye Soyman'ın ultra lüks evi ağızları açık bıraktı! Gösterişli eşyaları olay oldu - Sayfa 3

Son yıllarda Faik Öztürk’le birlikte ikili olarak sahne alan Safiye Soyman, oturduğu saray yavrusu eviyle konuşuluyor.

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Safiye Soyman'ın ultra lüks evi ağızları açık bıraktı! Gösterişli eşyaları olay oldu - Sayfa 4

Soyman, son gelişmeleri takip etti ve kendine bir Youtube hesabı açtı.

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Safiye Soyman'ın ultra lüks evi ağızları açık bıraktı! Gösterişli eşyaları olay oldu - Sayfa 5

Youtube hesabından boğaz gören evini paylaşan Safiye Soyman, buradaki eşyalarını Bodrum’daki evine göndereceğini söylemişti.

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Safiye Soyman'ın ultra lüks evi ağızları açık bıraktı! Gösterişli eşyaları olay oldu - Sayfa 6

Kısa sürede binlerce izlenme alan Soyman’ın ev turu videosunda görülen eşyalar ise olay oldu.

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Safiye Soyman'ın ultra lüks evi ağızları açık bıraktı! Gösterişli eşyaları olay oldu - Sayfa 7

Ev eşyalarında ağır bir tarz tercih eden Soyman’a kullanıcılardan ‘Allah’tan boğaz var boğuluyordum yoksa’, ‘Herkesin tarzı kendine’, ‘Çok güzel eviniz var Safiye Hanım’, ‘Boğaz manzarasıyla uyanmak da ne güzeldir şimdi‘ gibi yorumlar geldi.

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Safiye Soyman'ın ultra lüks evi ağızları açık bıraktı! Gösterişli eşyaları olay oldu - Sayfa 8

İLK EVLİLİĞİNİ 13 YAŞINDA YAPTI
Safiye Soyman, 1961 yılında Bolu’da Akpınar Mahallesi’nde bir gecekonduda doğdu. Babası bir hafız olan Safiye Soyman, 13 yaşında görücü usulüyle evlendiği 24 yaşındaki Ziya Akaröz’le on beş yıl evli kalmıştır.

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Safiye Soyman'ın ultra lüks evi ağızları açık bıraktı! Gösterişli eşyaları olay oldu - Sayfa 9

Liseyi bitirdikten sonra da Özer Altın’dan müzik dersleri alarak radyo sınavlarına girmiş ve kazanmıştır.

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Safiye Soyman'ın ultra lüks evi ağızları açık bıraktı! Gösterişli eşyaları olay oldu - Sayfa 10

6 sene Ankara Devlet Klasik Müziği Korosu’nda çalışan Safiye Soyman, gazinocular kralı Fahrettin Aslan’dan teklif almış ve böylece 1996 yılında 35 yaşında Maksim’de sahneye çıkmıştır.

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Safiye Soyman'ın ultra lüks evi ağızları açık bıraktı! Gösterişli eşyaları olay oldu - Sayfa 11

Safiye Soyman, ilk evliliğini çocuk yaşta 13 yaşındayken 1974 yılında Ziya Akaröz ile yapmış bu evlilikten Ümran Erler adında bir kızı ve Harun adında bir oğlu vardır.

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