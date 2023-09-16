Safiye Soyman’ın ultra lüks evi ağızları açık bıraktı! Gösterişli eşyaları olay oldu

Ünlü isimlerin lüks yaşantıları ve gösterişli evleri gündem olaya devam ediyor. Şarkıcılığının yanı sıra Seda Sayan’la olan yakın dostluğuyla da tanınan Safiye Soyman’ın ultra lüks evi ise görenleri hayran bıraktı. Gösterişli kıyafetleri sevdiği bilinen Soyman’ın, evinde de oldukça gösterişli eşyalar tercih ettiği ortaya çıktı.

Safiye Soyman özel yaşantısıyla kendisinden bahsettirmeye devam ediyor.

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Sosyal medya hesabından yaşadığı evi paylaşan Soyman’ın eşyaları ve boğaz gören ultra lüks evi ağızları açık bıraktı.

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Son yıllarda Faik Öztürk’le birlikte ikili olarak sahne alan Safiye Soyman, oturduğu saray yavrusu eviyle konuşuluyor.

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Soyman, son gelişmeleri takip etti ve kendine bir Youtube hesabı açtı.

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Youtube hesabından boğaz gören evini paylaşan Safiye Soyman, buradaki eşyalarını Bodrum’daki evine göndereceğini söylemişti.

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Kısa sürede binlerce izlenme alan Soyman’ın ev turu videosunda görülen eşyalar ise olay oldu.

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Ev eşyalarında ağır bir tarz tercih eden Soyman’a kullanıcılardan ‘Allah’tan boğaz var boğuluyordum yoksa’, ‘Herkesin tarzı kendine’, ‘Çok güzel eviniz var Safiye Hanım’, ‘Boğaz manzarasıyla uyanmak da ne güzeldir şimdi‘ gibi yorumlar geldi.

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İLK EVLİLİĞİNİ 13 YAŞINDA YAPTI

Safiye Soyman, 1961 yılında Bolu’da Akpınar Mahallesi’nde bir gecekonduda doğdu. Babası bir hafız olan Safiye Soyman, 13 yaşında görücü usulüyle evlendiği 24 yaşındaki Ziya Akaröz’le on beş yıl evli kalmıştır.

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Liseyi bitirdikten sonra da Özer Altın’dan müzik dersleri alarak radyo sınavlarına girmiş ve kazanmıştır.

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6 sene Ankara Devlet Klasik Müziği Korosu’nda çalışan Safiye Soyman, gazinocular kralı Fahrettin Aslan’dan teklif almış ve böylece 1996 yılında 35 yaşında Maksim’de sahneye çıkmıştır.

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