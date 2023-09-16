Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Güzel oyuncu Yalı Çapkını’nın kadrosuna dahil oldu

Güzel oyuncu Yalı Çapkını’nın kadrosuna dahil oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
16 Eylül 2023 - 13:32
Star TV’nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını, yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Diziye Binnur Kaya ve Taro Emir Tekin’den sonra bir oyuncu daha katıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ceyda Düvenci hastaneye kaldırıldıCeyda Düvenci hastaneye kaldırıldı
Safiye Soyman’ın ultra lüks evi ağızları açık bıraktı! Gösterişli eşyaları olay olduSafiye Soyman’ın ultra lüks evi ağızları açık bıraktı! Gösterişli eşyaları olay oldu
Senaryo bitti: Dilan Polat’ın hayatı film oluyor! Hande Erçel detayı şaşırttıSenaryo bitti: Dilan Polat’ın hayatı film oluyor! Hande Erçel detayı şaşırttı
Yüksel Yıldırım’dan transfer açıklaması: Uçağa binmediYüksel Yıldırım’dan transfer açıklaması: Uçağa binmedi
Çiftçilere müjde! Paralar hesaba yatıyorÇiftçilere müjde! Paralar hesaba yatıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mustafa Sandal’dan Meral Akşener hamlesi! Dikkat çeken sözlerle paylaştı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ceyda Düvenci hastaneye kaldırıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Safiye Soyman’ın ultra lüks evi ağızları açık bıraktı! Gösterişli eşyaları olay oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Güzel oyuncu Yalı Çapkını’nın kadrosuna dahil oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Senaryo bitti: Dilan Polat’ın hayatı film oluyor! Hande Erçel detayı şaşırttı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ukrayna’dan Kuzey Kore lideri için ‘ölüm emri’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çin’den flaş ABD hamlesi: Yaptırım kararını dünyaya ilan ettiler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çiftçilere müjde! Paralar hesaba yatıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yüksel Yıldırım’dan transfer açıklaması: Uçağa binmedi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çiftçilere müjde! Paralar hesaba yatıyor
SON DAKİKA HABERLERİ
Kahramanmaraş’ta depremEylül 15, 2023-1:11 pm
Google hakkında şoke eden iddia: Amaçları manipüle etmekmişEylül 15, 2023-10:03 am
Rusya’da WhatsApp yasaklanabilirEylül 14, 2023-6:03 pm
Pendik’te kimyasal madde alarmı! Yol trafiğe kapatıldı, ekipler olay yerindeEylül 14, 2023-4:42 pm
Zonguldak’ta maden ocağında göçükEylül 13, 2023-3:41 pm
Bankalar vites artırdı! KKM’de sert düşüş…Eylül 13, 2023-1:29 pm
MEB, ücretsiz okul yemeğini askıya aldı!Eylül 13, 2023-10:44 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !