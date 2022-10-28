Rusya’nın ‘Ölüler Ordusu’ Bakhmut’ta… Zelenski’den tepki: ‘Bu çılgınlık’

Ukrayna’nın ‘ölüler ordusu’ olarak isimlendirdiği Rus birlikleri saldırılarını Donetsk bölgesindeki Bakhmut’ta yoğunlaştırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski amansız kara saldırıları ile neredeyse sürekli bombardıman altında olan kentte yaşananları ‘çılgınlık’ olarak değerlendirdi.

8 aydır devam eden Ukrayna savaşı, Kiev’in kaybettiği toprakları geri almak için başlattığı taarruz sonrası yeniden çok sert çatışmalara sahne oluyor.

SALDIRILARIN YENİ HEDEFİ BAKHMUT

Rus kuvvetleri son günlerde saldırılarını Donetsk bölgesinde yer alan ve savaş öncesi nüfusu 72.000 olan Bakhmut’ta yoğunlaştırdı.

Bakhmut şehrinden gelen görüntüler çatışmaların büyüklüğünü ortaya koydu

Aylardır Rus birliklerinin hedefinde olan Bakhmut’taki Ukrayna birlikleri şimdiye kadar yapılan en az 8 büyük saldırıyı geri püskürtmeyi başardı ve direnişlerini sürdürüyorlar.

SAVAŞIN GİDİŞATINI DEĞİŞTİREBİLİR

Ancak Bakhmut şu anda Ukrayna’nın elinde olan Sloviansk ve Kramatorsk şehirlerine giden ana yol üzerinde olduğu için kritik öneme sahip. Şehir alınırsa savaşın Rusya lehine değişeceği düşünülüyor.

“ÖLÜLER ORDUSU”

Rus birliklerinin hedefindeki Bakhmut amansız kara saldırıları ile neredeyse sürekli bombardıman altında.

Ukrayna askeri kaynakları Rusya’nın bölgeye gönderdiği intihar birliklerini ‘Ölüler Ordusu’ olarak tanımlıyor. Çünkü askerlerin bölgeden sağ çıkıp ülkelerine dönmeleri imkansız olarak görülüyor.

ZELENSKİ ‘ÇILGINLIK’ DEDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, dün gece yarısı yayınladığı videoda, askerlerinin aylardır direndiği Bakhmut’taki saldırıların kontrolden çıktığını belirtti ve yaşanan durumu ‘çılgınlık’ olarak yorumladı.

ZELENSKİ açıklamasında “Rusların çılgınlığının en belirgin olduğu yer burası. En üst düzeyde topçu saldırıları ile insanları ölüme sürüklüyorlar” ifadelerini kullandı.

Zelenski,Bakhmut’taki askerlerin Ukrayna topraklarını koruduğunu vurguladı ve hepsini “kahramanlar” olarak selamladı.

HERSON’DA SON DURUM

Rus askerleri Bakhmut çevresini sararken, Ukrayna birliklerinin de sivillere tahliye talimatı verilen Herson’da ilerleme kaydettiği duyuruldu.

Rusya, Herson kentini savaşın ilk günlerinde gele geçirmişti, ancak şimdi Ukrayna güçlerinin Dinyeper Nehri boyunca ilerlemesi nedeniyle baskı altına girdi.

Kentteki Rus makamları, binlerce sivile kenti terk etmeleri talimatı verdi. Ukrayna İstihbaratı Başkanı Kirilo Budonov Rus Ordusu’nun bölgeye ek birlikler yolladığını ve sokakları savunma için hazırladığını ifade etti. Budonov, kent sakinlerinin tahliyesinin de kentin Ukrayna’nın eline geçmesi halinde durumu kurtarmak için bir hile olduğunu savundu.

Ukrayna birlikleri, Ekim başından bu yana Herson’a doğru ilerliyor. Ukrayna Ordusuna göre bölgede 12 bin dolayında kişinin yaşadığı 90 civarında köy ele geçirildi.